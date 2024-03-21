«Вы и так победили. ATACMS не будет»: Салливан привез в Киев «зраду»

США нечего сказать Украине по поводу передачи дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом во время визита в Киев заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Салливан пообещал продолжать поддержку Украины, но подчеркнул, что США считают, что Россия уже проиграла, а Украина победила в этом противостоянии.

«Мы считаем, что Россия уже понесла поражение в этой войне. Что Россия имела намерение делать? Стереть Украину с карты, вычеркнуть из истории саму идею бытия украинца. Им уже не удалось этого сделать, у нее удалась атака на вашу столицу, потому что украинцы воспротивились и защитили столицу. Ей не удалось придушить демократически избранное правительство Украины, ей не удалось сломить дух украинского народа. Так что план, сформулированный Путиным и Россией в начале этой войны, не был осуществлен и никогда не будет осуществлен. Но этого мало. В конце концов мы хотим увидеть ситуацию, в которой Украина больше не страдает от угрозы и натиска российских войск, где она может быть не только свободной и независимой, но и безопасной, защищенной. Это то, над чем мы работаем. Что касается ATACMS, то вы будете разочарованы, потому что мне нечего объявить по этому вопросу сегодня публично. Когда мы сможем, мы обязательно этим поделимся. Но я скажу, что у нас были очень конструктивные дискуссии относительно нашей военной поддержки и возможностей, которые необходимы для эффективной поддержки», – заявил Салливан.

По мнению экс-кандидаты в мэры Одессы, политика Вячеслава Азарова, слова Салливана были, скорее, дежурными, а его визит – направленным на общую демонстрацию поддержки, чем на конкретный результат.

«На совместном брифинге с главой ОП Ермаком советник по нацбезопасности США Салливан объявил, что победой Украины в этой войне станет сохранение суверенитета, статус независимого и свободного государства, способного отразить будущую агрессию. Главный союзник не упоминает ни границ 1991, ни членство в военных и экономических блоках Запада. Победой объявляется отсутствие полного поглощения Россией. Пока неясно, молчаливое согласие шефа Банковой с такой постановкой вопроса – это просто жест вежливости или результат переговоров, на которые приехал Салливан в Киев. Однако никакие наступательные цели в его речи озвучены не были», – считает Азаров.