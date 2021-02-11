«Вы идиоты?! РФ и не думала менять Крым на Донбасс» – пропагандист Цымбалюк

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Москва не собирается сдавать Донбасс в обмен на признание Крыма, поскольку в Кремле четко дали понять, что будут отстаивать российские интересы на всём постсоветском пространстве.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил живущий в Москве пропагандист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведь были вброшены в свое время в информационное пространство Украины такие тезисы, что, мол, Россия готова разменять. Я всегда смотрел на это и думал: вы что, идиоты? Это если перед тобой кто-то ставит вопрос, ты кого выберешь, сына или дочь, в таком ключе, тут нечего разговаривать, надо брать стул, на котором сидишь, и опускать его предложившему на голову. .

В нашем случае, чтобы обменять Донбасс на Крым, вы что-то должны иметь, а два региона, они оккупированы одинаково по одним лекалам. И то, что они у себя Донбасс не оформили как своё собственное, как поступили с Крымом – это ничего не меняет. И там, и там российский военный контроль территории», – заявил Цимбалюк.

«Когда кто-то говорит, что русские что-то предложили, чтобы мы с вами общались в Трёхсторонней контактной группе – да они плевать хотели», – добавил пропагандист.

При этом отказ украинских властей от финансирования из бюджета канала «ATR» он почему-то представил как требование Москвы.

«Если официальная власть, исполнительная ветвь власти пойдет на какие-то уступки – ну, там, ладно, давайте прикроем «ATR», давайте ещё, давайте ещё здесь помолчим, давайте здесь прикроем, здесь скажем: а, эти барины из Москвы хотели, чтобы мы здесь подвинулись, – если кто-то думает, что это каким-то образом поменяет российскую позицию, то это, мягко говоря, недальновидный подход», – сказал Цимбалюк.

«Визит в этом году Борреля (верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель – ред.), в частности – то, что они (русские – ред.) плевали, чуть ли помидоры тухлые с яйцами в него не бросали, я не буквально, а в переносном смысле говорю, но там было очень чёткое заявление. Лавров прямо этому Боррелю при всех сказал, что мы имеем законные интересы в постсоветских странах, в странах наших соседей, и давайте не вмешиваться во внутренние дела других государств. Имеется в виду что, дорогие европейцы, где там ваш Брюссель, вот – на Брюссель шагом марш», – резюмировал пропагандист.