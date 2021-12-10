«Вы хотите нас превратить в Московию?» – Путин жестко ответил маститому режиссеру-либералу

Большой резонанс в российском обществе вызвала дискуссии президента станы Владимира Путина с режиссером Александром Сокуровым на Совете по правам человека.

Сокуров выступил с длинной и путанной речью, в которой было намешано все: бедственное положение жителей Русского Севера, Белоруссия и Сирия, которых «бедная Россия» вынуждена кормить, «преследования» экс-главы петрозаводского отделения огранизации-иноагента «Мемориал» Юрия Дмитриева, который отбывает срок за педофилию.

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Недоволен режиссер и состоянием российской армии, «преследованием оппозиции» и тем, что, по его мнению, церковь не отделена от государства.

Но наибольшее недовольство президента и скандал в обществе вызвали слова Сокурова о приближении исламской революции, из-за которого он предлагает отдалить от России Кавказ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, что федерацию русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: «Вы, русские, не очень заслуживаете уважения». В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: «Ничего, русский мужик заработает». Дальше они продолжают: «Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией – слишком добренькие. Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные и религии у нас разные, и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем». Это говорят молодые люди. Наверное, это какие-то особые люди, а, может быть, совсем уже и не особые. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи, пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью», – сказал Сокуров.

Президент считает, что за подобные речи маститому режиссеру должно быть стыдно.

«Есть за что извиниться, Александр Николаевич, потому что у вас не выступление, а манифест – набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан, – всегда так бывает. Какие-то из них, может быть, относятся к вещам, лежащим на поверхности, и гипертрофированы, какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятны. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?», – сказал Путин.

«Давайте проверим», – не сдавался Сокуров.

«Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Посмотрите, как люди голосуют. Я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе. Вы говорите о многообразии, привели в пример Дагестан. Пример, кстати, очень хороший. Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагается – разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкессия. Разделить карачаевцев и черкесов? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? «Не буди лиха», как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно, вот так, на всю страну об этом говорить – непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили. И как я говорил на прошлой нашей дискуссии, люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут. Кавказ – это часть Российской Федерации. Есть другой способ, о котором люди крайних взглядов, у нас тоже такие есть, к сожалению, говорят: «Давайте мы все распустим, будем жить так, как мы хотим». А мы и живем так, как мы хотим. «Мы распустим тех, кто с нами не хочет». Повторяю еще раз, а почему вы решили, что подавляющее большинство людей в республиках не хочет? Наверное, там есть такие. И кровавый период середины 90-х – начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Но разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Поэтому распускать людей с подобными взглядами, это очень опасная штуковина. Она может очень плохо закончиться. И здесь мы многое сделали, для того чтобы уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад. Не нужно! Что касается того, что мы кормим кого-то или не кормим, распустить, не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», – сказал Путин.

Речи Сокурова возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко. На миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил свое желание связать будущее с Россией. А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тётка. Где был Сокуров, когда 300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести? Трусливо отсиживался в режиссерском кресле», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что территориальный спор между Чечней и Ингушетией, о котором вспоминал Сокуров, давно решен на федеральном уровне.

«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!», – подытожил Кадыров.

Режиссер и сам решил подстраховаться и заявил изданию «Подъем», что не сможет избежать ответственности, если будет принято решение его арестовать за призыв к нарушению территориальной целостности РФ.

Эти слова был вынужден прокомментировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор. Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо Сокурову об этом сказал», – заметил Песков.

«Ну, что вы к Сокурову пристали. Он хотя бы честно обрисовал сегодняшнюю цель либералов в отношении России. Её, Россию, нельзя одемократить. Её можно только уничтожить, деликатно говоря – “распустить”. А сами – на почетную пенсию, но не здесь, не в России, естественно.

Понимаю, устали они от нас, тупой ваты. Хотя, есть вариант, что слова Сокурова были предостережением Путину о планах врагов страны. Замаскировавшихся. Тогда Сокуров – герой», – считает профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Есть и те, кто недоволен аргументами президента.

«Конечно Путин мог урыть Сокурова одной фразой: “Более насущной проблемой для русских является воссоединение русских людей Донбасса”. Иными словами, прежде чем “отпускать” тех, кто “не хочет жить в России” следует впустить тех, кто хочет жить в России. И классическому представителю либерального дискурса придется поперхнуться. Весь их хотетельно-распускательный дискурс совершенно односторонен. На тех, кто не хочет жить в составе Украины, он не распространяется. Сказав обо всем этом, Путин полностью бы морально уничтожил оппонента», – пишет публицист Егор Холмогоров.

«Почему пятнадцать минут жует либеральную жвачку ненавидящий страну эпигон и бездарь? Путин назвал его выступление манифестом. Почему манифест не произнес кто-то из патриотических кругов, кто отстаивает не разъединение страны, а собирание ее? Есть люди, которые проливали кровь за страну и ее народ уже в наши дни. А мы их видим? Им дают слово? Почему Путин, так накоротке приглашает на беседу упыря? К нему так может запросто попасть на беседу Проханов или, например, историк Исаев? Нужно стремиться найти общий язык и поддерживать тех, кто связывает себя с Россией, кто готов отдать жизнь за нее, кто не отделяет себя от русского народа. Таких людей в России много. Таких людей в России большинство. Дайте им слово», – написала в своем «фейсбуке» глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.