«Вы крыса», – Протасевич успел отправить письмо западному куратору перед арестом

29.05.2021, Москва, Елена Острякова

Экстремист Роман Протасевич, задержанный белорусскими силовиками во время экстренной посадки ирландского самолета в Минске, успел написать письмо куратору, которого обвинил в предательстве.

Об этом в эфире youtube-канала Соловьев.live заявил доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было такое письмо. Как только самолет сел, Протасевич направляет емейл, и это последний емейл, который Протасевич отправил. Пишет он неуважаемому Антону Гадимовичу следующий текст: «Неуважаемый Антон Гадимович, поздравляю вас с тем, что вы крыса. Меня сейчас повяжут, а вы там бабла за давление на Беларусь поимеете. Спасибо, скотина, прямо от души». Это он отправляет куда-то куратору», – сказал Карнаухов.

Он считает, что посадка самолета с Протасевичем является операцией западных спецслужб.

«Протасевич – это мразь, которая воевала в добробате. Для западных спецслужб он мразью быть не перестает. Они работают с дерьмом, и это дерьмо рано или поздно непременно сливают. Это закон деятельности спецслужб. Никогда среди агентуры не оставляют убийц и прочую шелупень. А он радикал и боевик. Было очевидно, что в нужный момент его разменяют на более выгодные бонусы», – сказал Карнаухов.

Он считает, что «отравление» и последующая сдача под посадку в тюрьму блогера-уголовника Алексея Навального были аналогичной спецоперацией.

«Я делаю следующий вывод. Навального слили, потому что он так же, как и Протасевич перестал быть интересен западным спецслужбам. Предсказываю, что Тихановская, Волков, Шаведдинов, все эти лица находятся сейчас буквально в смертельной опасности, потому что западные спецслужбы сейчас ощущают интересный тренд: все государства, которые раньше легко дестабилизировались оранжевыми технологиями, потеряли к ним чувствительность. Поэтому западные спецслужбы используют радикальные методы… Они наверняка будут что-то предпринимать в отношении оппозиции, которая, скорее всего, будет по одному уничтожаться, превращаться в сакральные жертвы. И мы должны ожидать в странах-мишенях, к которым относятся Россия и Белоруссия, совершения террористических атак. Это мой прогноз», – сказал Карнаухов.

Ранее он доказал, что имеет реальный доступ к информации из телефона Протасевича. Карнаухов сдеанонил автора телеграм-канала «Церквач», публикующего клевету на Русскую Православную Церковь. Политолог утверждал, что это публицист Денис Маханько – директор по региональному развитию православного радио «Вера».

«Церквач», как и «Нехта», как и каналы Навального зарегистрированы на польские сим-карты. На следующий день после разоблачения Маханько был вынужден уволиться с радиостанции. По некоторым данным, он готовится к переезду в Польшу.