«Вы – кучка грязных людей» – член Европарламента потребовала остановить поддержку Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо того, чтобы остановить войну, западные политики подбрасывают топливо для еще большего ее разжигания, работая в интересах оружейных компаний.

Об этом, выступая в Европарламенте на дебатах по поддержке Украины, заявила член ЕП от Ирландии Клэр Дэйли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Представитель страны, пережившей гражданскую войну, назвала коллег, выступающих за продолжение финансирования Украины, «кучкой грязных людей», чьи действия граничат с безумием.

«Сегодня почти вторая годовщина войны на Украине. Войны, которая, как сейчас открыто признается, могла бы закончиться в течение нескольких месяцев, если бы Запад не наложил «вето» на мирное соглашение, подписанное в апреле 2022-го года. Вместо этого он приказал Украине продолжать борьбу, и в результате сотни тысяч украинцев погибли, четыре провинции потеряли всякую надежду на независимость. Украина оказалась в безвыходной ситуации. Вместо того, чтобы отказаться от своего безумия в разгар сокрушительного кризиса, стоимостью жизней, вызванного вашей умопомрачительной глупостью, вы хотите, чтобы граждане Европы подкинули больше топлива в огонь военных действий. У вас хватает наглости утверждать, что это делается для того, чтобы помочь Украине. Единственные люди, которым вы помогаете, это акционеры оружейных компаний. Ваша приверженность продолжающейся войне может быть непоколебимой – не ожидайте, что граждане Европы последуют вашему примеру – вы говорите, как кучка грязных людей», – заключила Дэйли.