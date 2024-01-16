«Вы – кучка грязных людей» – член Европарламента потребовала остановить поддержку Украины

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы остановить войну, западные политики подбрасывают топливо для еще большего ее разжигания, работая в интересах оружейных компаний.

Об этом, выступая в Европарламенте на дебатах по поддержке Украины, заявила член ЕП от Ирландии Клэр Дэйли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы остановить войну, западные политики подбрасывают топливо для еще большего ее разжигания,...

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Представитель страны, пережившей гражданскую войну, назвала коллег, выступающих за продолжение финансирования Украины, «кучкой грязных людей», чьи действия граничат с безумием.

«Сегодня почти вторая годовщина войны на Украине. Войны, которая, как сейчас открыто признается, могла бы закончиться в течение нескольких месяцев, если бы Запад не наложил «вето» на мирное соглашение, подписанное в апреле 2022-го года. Вместо этого он приказал Украине продолжать борьбу, и в результате сотни тысяч украинцев погибли, четыре провинции потеряли всякую надежду на независимость.

Украина оказалась в безвыходной ситуации. Вместо того, чтобы отказаться от своего безумия в разгар сокрушительного кризиса, стоимостью жизней, вызванного вашей умопомрачительной глупостью, вы хотите, чтобы граждане Европы подкинули больше топлива в огонь военных действий. У вас хватает наглости утверждать, что это делается для того, чтобы помочь Украине.

Единственные люди, которым вы помогаете, это акционеры оружейных компаний. Ваша приверженность продолжающейся войне может быть непоколебимой – не ожидайте, что граждане Европы последуют вашему примеру – вы говорите, как кучка грязных людей», – заключила Дэйли.

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