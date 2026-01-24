«Вы – мерзавцы и подонки». Соловьев отказался считать единоверцами евреев Украины
Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что, будучи этническим евреем, не может считать единоверцем ни киевского диктатора Зеленского, ни поддерживающих бандеровский режим раввинов на Украине.
Об этом Соловьев сказал в эфире видеоблога «Mamikins TV», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как я могу относиться с уважением к евреям Украины, которые поддерживают гонителей моего народа? Вот как я могу, посмотрев вам в глаза, сказать, что они со мной единоверцы? Они, предавшие память шести миллионов погибших евреев? И когда Зеленский, который не еврей, он из семьи евреев, но он не иудей, он предатель моего народа. А те раввины, которые поют ему осанну, они кто?
А государственные деятели Израиля, которые набирались мужества и говорили, что вы – мерзавцы и подонки, поддерживая Бандеру и Шухевича. Им моё уважение. А к тем, которые тихонечко пытаются помочь Украине, к ним я должен как относиться?» – заявил Соловьев.
