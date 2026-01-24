«Вы – мерзавцы и подонки». Соловьев отказался считать единоверцами евреев Украины

Анатолий Лапин.  
24.01.2026 22:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 460
 
Дзен, Политика, Религия, Украина


Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что, будучи этническим евреем, не может считать единоверцем ни киевского диктатора Зеленского, ни поддерживающих бандеровский режим раввинов на Украине.

Об этом Соловьев сказал в эфире видеоблога «Mamikins TV», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что, будучи этническим евреем, не может считать единоверцем ни киевского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как я могу относиться с уважением к евреям Украины, которые поддерживают гонителей моего народа? Вот как я могу, посмотрев вам в глаза, сказать, что они со мной единоверцы? Они, предавшие память шести миллионов погибших евреев? И когда Зеленский, который не еврей, он из семьи евреев, но он не иудей, он предатель моего народа. А те раввины, которые поют ему осанну, они кто?

А государственные деятели Израиля, которые набирались мужества и говорили, что вы – мерзавцы и подонки, поддерживая Бандеру и Шухевича. Им моё уважение. А к тем, которые тихонечко пытаются помочь Украине, к ним я должен как относиться?» – заявил Соловьев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить