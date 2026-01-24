Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что, будучи этническим евреем, не может считать единоверцем ни киевского диктатора Зеленского, ни поддерживающих бандеровский режим раввинов на Украине.

Об этом Соловьев сказал в эфире видеоблога «Mamikins TV», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

