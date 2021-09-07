«Вы нам не начальники». Премьер Грузии отшил США и Евросоюз

07.09.2021 17:20 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Представители правящей партии в Грузии пополняют свой арсенал все новыми средствами политической борьбы против Соединенных Штатов и Евросоюза, демонстрируя при этом всему миру чрезвычайно «творческий подход».

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался от финансового транша в размере 75 миллионов евро, которую планировал перечислить Евросоюз. По подсчетам главы грузинского кабмина, экономика страна преодолела постковидный период и теперь стремится ввысь.

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«В прошлом году мы получили 3 миллиарда долларов внешнего долга, что легло на нашу страну очень тяжелым бременем. Поэтому этот заем, 75 миллионов евро, я подчеркиваю, это не финансовая помощь, гранты и так далее», — заявил Гарибашвили.

Доля правды в его словах, разумеется, есть – зачем брать кредит, если спустя несколько лет придется возвращать с баснословными процентами. Есть же разница между тем, когда ты на паперти сидишь, вымаливая подачку, и тем, когда ты берешь взаймы на несколько лет?!

Но не здесь, не здесь собака была зарыта, а совсем в другом месте – правящая партия «Грузинская мечта» решила отыграться за грешки американских и евросоюзных чиновников, которые с таким упорством лоббируют оппозиционное движение «Единое национальное движение» во главе с беглым экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, развязавшем кровавую военную авантюру в 2008 году против Южной Осетии, а спустя несколько дней молившийся, чтобы российские танки не вошли в Тбилиси.

Разумеется, реакция чиновников из ЕС и США на подобное заявление грузинского премьера была молниеносной. Политики всех рангов и мастей хором запели о том, что это Грузия осмеливается не выполнять их требований, сворачивает с европейского пути интеграции и не заслуживает получения транша в размере 75 миллионов евро. То, что «цивилизованный Запад» привык переводить стрелки – это не новость. Вопрос в том, кто в этот цирковой трюк верит.

«К сожалению, правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша микрофинансовой помощи ЕС: судебная система и т.д. Вы не можете отказаться от того, на получение чего не имеете права. Мы поддерживаем грузинский народ», – заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон.

Вот тут, пожалуй, наступает кульминационный момент. Грузинский премьер решил расставить все точки над i, напомнив при этом про документ Шарля Мишеля.

«Мы продолжаем реформы, судебная реформа также будет продолжена. Хочу отметить, что речь шла об определенных сроках. Если мы говорим о документе Шарля Мишеля, который был определен, там были прописаны сроки, там был написан примерно май 2022 года, но, несмотря на то, что мы вышли из соглашения, потому что «Национальное движение» его не подписало, и если бы они его подписали, мы бы остались в этом договоре. Мы обязательно завершим эти реформы», — отметил Гарибашвили.

На вопрос журналиста, каковой будет реакция еврочиновников за отказ от евросоюзных дотаций в размере 75 миллионов евро и выхода правящей партии из соглашения Шарля Мишеля, которое предусматривало некий консенсус между властью и оппозицией, Гарибашвили довольно-таки резко ответил:

«Европарламентарий мне не начальник, мой начальник – грузинский народ».

К радости, премьер Грузии наконец-то повзрослел и произнес ту заветную фразу, которая должна быть основной директивой в деятельности любого руководителя независимой и суверенной страны. Ему бы с таким рвением продублировать вышеотмеченные слова и президенту Турции Реджепу Эрдогану, который поэтапно превращает Грузию в свою маленькую колонию.

Сегодня о турецком засилье в грузинскую экономику не говорит только самый ленивый. Грузинский регион Аджария вообще превратился в своеобразный центр развлечений для турок: приезжают поиграть в казино, посещают публичные дома, не оплачивают штрафы, пользуются 30-процентной скидкой в гостиницах и продовольственных магазинах. Может главе грузинского кабмина стоило бы и Эрдогану напомнить, кто в грузинском регионе Аджария истинный хозяин?!

Итак, до выборов в органы местного самоуправления в Грузии остается чуть менее месяца. И если правящая партия действительно осознала, что ее начальником является грузинский народ, а не США и Евросоюз, то шансы на победу у них гарантированные. Очень хочется надеяться, что грузинский премьер говорил об этом искренне, а не гонялся за политическими бонусами, которые на данном этапе так необходимы правящей партии в самый разгар предвыборной кампании.

P.S. Уважаемые читатели, заинтересуют ли Вас аналитические материалы о деталях турецкой экспансии в Аджарию, о посещении российских и белорусских туристов Батуми и как все это отражается на грузинской экономике? Выразите, пожалуйста, вашу точку зрения в комментариях.