«Вы не должны угрожать нам»: Эрдоган сцепился с немецким журналистом

На совместной пресс-конференции в Берлине президента Турции Реджепа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца произошёл скандал, когда журналист выразил мнение, что Берлин не должен продавать туркам истребители из-за позиции Анкары по конфликту в Газе.

Из зала заявили, что Эрдоган вызвал раздражение и возмущение не только в Германии, но и среди других союзников Турции по НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы знать, признаёте ли вы право Израиля на существование, что вы имеете в виду, когда обвиняете Израиль в фашизме? И на каком основании вы называете военную операцию Израиля против ХАМАС геноцидом? Как вы оправдываете то, что называете ХАМАС организацией освобождения, которая убила сотни людей в Израиле и которую почти все ваши партнёры по НАТО считают террористической организацией?» – напирал жуоралист.

Он обратился к Шольцу, напомнив ему его же заявление о том, что нападки Эрдогана на Израиль абсурдны.

«Они действительно абсурдны, с вашей точки зрения, или они также ставят под угрозу германо-турецкие отношения и сотрудничество с Турцией в НАТО? Что это конкретно означает, например, для экспорта вооружений? Президент Турции только что сказал, что не ожидает никаких ограничений для экспорта вооружений. Турция хочет 40 истребителей Eurofighter, согласится ли Германия на этот экспорт вооружений в этих условиях?» – спросил журналист.

Шольц устранился от ответа, предложив слово Эрдогану.

Турецкий лидер отметил, что Турция – не просто страна, а в пятёрке лучших среди союзников НАТО, а также, что в альянсе состоят, независимо от взглядов.

Он напомнил, что при том, что все натовские страны на стороне Украины, именно Анкара ведёт диалог с Россией, чему результат, например, 33 миллиона тонн зерна по зерновому коридору для Европы и Африки. После этого Эрдоган вернулся к теме Израиля.

«Тысячи палестинцев погибли или были убиты Израилем. Ты здесь? Больницы были разрушены, молитвенные дома разбомбили, церкви разбомбили. Я как мусульманин беспокоюсь об этом. Ты как христианин – тебя не беспокоит, что церкви бомбят? Ты должен был бы проявить реакцию. Для нас в этом контексте в регионе, когда мы говорим о евреях, христианах, мусульманах, нет никакой разницы», – обратился турецкий лидер журналисту.

Он решил сам ответить также на заданный Шольцу вопрос об истребителях.

«Независимо от того, получим мы Eurofighter от Германии или нет, есть много стран, которые производят боевые самолёты, это не только Германия. Конечно, ты можешь получить это из других стран. Например, в производстве беспилотников Турция находится на переднем крае. Как представитель прессы вы не должны угрожать нам этим. Задавайте добросовестные вопросы, на которые мы можем дать соответствующие ответы», – сказал Эрдоган.

Шольц со своей стороны никак не прокомментировал вопрос, лишь отметил важность роли Турции в украинской зерновой сделке.

Отметим, что позже президент Турции прокомментировал инцидент в самолете по возвращении из Берлина.

«Вы видели, что нам сказали оттуда представители СМИ. Это их точка зрения. Но канцлер никогда не углублялся в этот вопрос. То есть он не комментировал, отдадим мы Eurofighter или нет. Мы уже четко ответили: если они дадут нам эти самолеты, то дадут, если нет, то у нас нет дверей, чтобы постучаться? Очень даже есть. Вот, вы знаете, какие шаги были сделаны до С-400 в системах ПВО? Америка не дала тех систем ПВО, которые должна была дать, и мы купили у России С-400. Сейчас у нас есть С-400. Мы, надеюсь, продолжим наш путь в гораздо более сильном направлении. Мы на пути к тому, чтобы стать страной, которая производит и использует собственное оружие. Мы также предпринимаем шаги по постоянному удовлетворению наших потребностей в истребителях», – цитируют СМИ Эрдогана.