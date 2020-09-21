«Вы не можете, наша экономика больше» – посланник Трампа смеется над русскими

21.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенных Штатах считают, что Россия впустую расходует деньги, наращивая системы оружия с малым радиусом действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли.

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Он подтвердил, что США не заинтересованы в продлении Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию. Мы не оспариваем законность того, что делает Россия, Россия – суверенное государство и сама принимает решения, но нас чрезвычайно беспокоит то, что она делает за рамками ДСНВ, в особенности наращивание систем ядерного оружия с малым радиусом действия», – сказал представитель США.

«У нас возникает вопрос, зачем это нужно. Мы думаем, что со стороны России это пустая трата колоссальных денег в то время, когда у ее правительства есть много иных приоритетов, на которые стоило бы потратить деньги», – отметил собеседник издания.

Издание заметило, что военный бюджет в США примерно в десять раз больше, чем в России.

«Да, но мы можем себе это позволить. (Смеется.) А вы не можете – в этом разница, наша экономика во много раз больше. А ведь нам еще надо иметь дело с Китаем, и России, как мне кажется, тоже. Именно по этой причине будущее соглашение должно включать все виды ядерного оружия», – резюмировал Биллингсли.