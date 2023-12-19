«Вы не паны, а я вам не тряпка какая-то!» – Зеленский набросился на поляков

Киев не пойдёт ни на какие компромиссы по вопросам экспорта продукции со своими западными соседями.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корреспондент польской газеты «Выборча» спросил о возможности урегулирования отношений между Киевом и Варшавой.

«Остаются серьёзные проблемы – проблемы блокады границы, проблемы зерна. И чтобы их преодолеть, возможно, нужен компромисс с двух сторон. Готова ли Украина к такому компромиссу, к каким-то уступкам?», – спросил поляк.

«Хочу поблагодарить – вы с нами с начала войны. И я делал всё, чтобы максимально вас отблагодарить, возможно, этого даже мало. Мы исторически благодарны вам.

Но мы должны быть откровенными – украинцы своими жизнями защищают Польшу. Нельзя сказать, что это только вы чем-то помогаете. Мы стоим за вашу независимость. У меня были крепкие отношения с вашим Кабмином.

А потом была блокада границ. Поймите, это не бизнес во время войны, это вопрос выживания. У нас не было черноморского коридора, были проблемы в Словакии, в Венгрии, могли быть проблемы с Румынией. И что у нас остаётся?

И когда предлагаете компромисс – так а в чём компромисс? Мы готовы. Компромисс не всем нам выжить?.. Дайте вывезти!

Украинцы относятся к полякам с симпатией и любовью. И даже когда у нас был конфликт на уровне лидеров, украинцы защищали вас, а не меня», – сказал Зеленский.