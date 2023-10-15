«Вы не понимаете, куда едете» – Монтян объяснила, как «вправить мозги» российским либералам

Владимир Гладков .  
15.10.2023 18:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Миграция, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация


Российская пропаганда должна более активно рассказывать населению, что политических эмигрантов и охотников за халявой на Западе ничего хорошего не ждёт.

Об этом в эфире интернет-канала «Подкаст ДНР» заявила переехавшая в Донецк украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская пропаганда должна более активно рассказывать населению, что политических эмигрантов и охотников за халявой...

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«[Бандеровцы] уверены, что только «проклятая Россия мешает» им жить как в Европе, получать пять тысяч долларов зарплаты, пенсии и всё такое. Им это вбивали в мозг долго и целенаправленно.

Но в России всякая либерда уверена в том же самом, что только проклятые кремлинги мешают им жить как в Европе. Над этим работают лучшие политтехнологи мира.

Они апеллируют к самому примитивному в человеке – любовь к халяве. И она неизбывна, и каждый человек должен в себе с этим бороться. Потому что всегда удобнее течь вниз, плыть по течению, считать, что где-то что-то слаще, где-то есть кисельные берега и молочные реки», – сказала Монтян.

По её мнению, Москва должна активнее заниматься пропагандой, и рассказывать, что беглецов обычно не ждёт на Западе ничего хорошего.

«Нужно заниматься контрпропагандой. Я вообще поражаюсь, почему не забит весь Интернет рассказами об условном Васе Пупкине, которые поехал на Запад за сладкой халявой, и с ним случилось то-то и то-то.

Почему этого нет на государственном уровне? Почему какие-то рандомные блогеры рассказывают такие истории, но на государственном уровне почему-то не рассказывают, что на Западе не такая уж радужная картинка, что ребята, вы не понимаете, куда вы едете, что вы только в третьем-четвёртом поколении ваши дети-внуки, возможно, будут там условно равными», – добавила адвокат.

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