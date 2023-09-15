«Вы ненормальные» – Коцаба набросился на украинских «патриотов»

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Украинские неонацисты должны понимать, что Запад закончит на Украине решать свои вопросы и просто уйдёт из страны, оставив бывших союзников на произвол судьбы.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в США журналист, глава Движения украинских пацифистов, представитель движения «Другая Украина» Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не субъектный, он ничего не решает. Решают в других кабинетах – в Вашингтоне, в Москве, в Пекине и в Лондоне. Всё остальное – просто белый шум», – сказал Коцаба.

«Но как меня бесят эти диванные воины, которые рассказывают про «Войну до последнего украинца», «Только победа» – вы что, ненормальные? Вы что, не понимаете, что когда Дания даёт вам «Леопарды» не со складов, а из музеев, то можно представить, что на складах в ещё худшем состоянии. Вы что, не понимаете, что Европа и Америка уже перенасыщены, они свои вопросы решили, экономические и демографические», – добавил он.

Пацифист подчеркнул, что продолжение этой войны может быть выгодно только для украинских олигархов.

«Люди, имеющие специальность, не хотят умирать и отдавать самое ценное – жизнь, за какие-то эфемерные слова «Слава нации» или «Украина превыше всего». «Украина превыше всего» может быть для Коломойского, Пинчука, Зеленского, которые стали миллиардерами, обкрадывая простой народ. «Слава нации» для них не очень подходит, если вспомнить их этническое происхождение», – добавил Коцаба.