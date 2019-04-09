«Вы окружены!»: «фальшивых патриотов» Порошенко призвали прекратить сопротивление

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

У Петра Порошенко по итогам первого тура так ничего и не поняли.

Такое мнение высказал в соцсети киевский политолог Юрий Романенко.

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“Проблема в том, что Порошенко и вся эта гоп-компания превратились в нафталин. Все эти скрипучие Забужко, все Яворивские и прочие “письменники”, все эти “совесть и честь нашей эпохи”, что скрипят о “моральности, сакральности, духовности” все это – просто вонючий, рассыпающийся нафталин. Этот нафталин мешает жизни, он пытается забить все поры своими директивами, квотами, распределением общественных благ в конкретные карманы в духе “это мне, и это мне, и это мне, это – тоже мне, а вот это тебе”. И вот все это, вся эта тупая ложь со слезами на глазах, наигранная бездарная театральщина – все это пришла пора слить в унитаз”, – пишет политолог.

Также Романенко считает, что время “фальшивых патриотов” на Украине закончилось.

“Вы – проблема, дорогие наши фальшивые патриоты-державники. Ваше время закончилось. И вопрос только как прекратить эту агонию, какой ценою. Вопрос только в цене, и она и так уже огромная. Прекратите сопротивление, подчинитесь духу времени. Вы окружены со всех стороны зеленым цветом”, – резюмировал Романенко.