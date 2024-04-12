«Вы первыми убежите в Вильнюс и Прагу»: молдаване напихали министру экономики за русофобию

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Министр экономики Молдовы Дмитрий Алайба, будучи не в силах вытащить Молдову из экономического коллапса, занялся более привычным для себя делом: разжиганием антироссийских настроений.

Посетив Вильнюс, он написал целый пост в социальной сети, никак не связанный с перспективами развития молдавской экономики, зато имеющий прямое отношение к разжиганию антироссийских настроений.

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«Как ты узнаёшь, что ты в Вильнюсе. Спустя два года с начала агрессии России везде признаки солидарности с Украиной. Спустя два года этой убийственной войны литовцы не забывают, что Украина воюет и защищается. Ни латыши, ни эстонцы не забывают. И поляки не забывают. И многие другие», – написал Дмитрий Алайба в своём посте.

Ему тут же «прилетело» в комментарии от жителя Молдовы.

«Успешно развив экономику, министр решил попиариться за счёт войны, но забыл упомянуть, что в случае вступления Молдовы в войну депутаты и министры первыми слиняют в Вильнюс, Прагу и далее, а на фронт будут отправлены простые люди. Или я ошибаюсь?».