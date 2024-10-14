«Вы подарили миру СУГС!» – в Раде «чёрный господин» из Канады вогнал «белых туземцев» в нацистский экстаз

Противостояние Украины в конфликте с Россией стоит денег, и западные страны должны поддерживать Киев, чтобы самим не воевать с Москвой.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил спикер палаты общин Канады Грег Фергюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь «чёрного господина» периодически прерывали аплодисментами вскакивающие с мест депутаты.

«Прежде, чем я скажу больше, я хочу сказать два слова, которым вы научили мир – слава Украине! Когда я сказал слава Украине, я понимаю, что эти слова означают все для вас, вы и ваш народ посвятили всё, что имеют, этому, что означают эти слова, и сегодня я скажу, что эти слова означают для мира. В английском языке у нас есть выражение: «мы стоим позади вас». Это выражение означает, что мы ваши верные друзья, и мы оказываем помощь. Но эти слова также имеют и еще одно значение, это означает, что вы стоите впереди, вы стоите лицом к лицу с врагом, а мы, Канада, стоим позади вас. И для того, чтобы мы никогда не страдали от того, от чего страдает Украина, чтобы мы не страдали от этого завтра. Мы многим обязаны вам, мы вам должны, и мы надеемся, мы стремимся к вашей победе! Потому что, если мы не дадим Украине всего, что ей нужно сегодня, мы заплатим намного большую цену завтра», – вещал Фергюс.

Он поблагодарил украинских туземцев за самоотверженное сопротивление.

«Мы только надеемся, что другие смогут сражаться хотя бы наполовину так хорошо, как это сделала Украина. Наше чувство долга и благодарности Украине должно быть достаточным причиной для поддержки вас. Но если его недостаточно, то мы должны начать просыпаться и понимать, что эта опасность впереди может быть нашей, и мы должны начать действовать. Время просыпаться! Свобода имеет свою цену, и мы должны платить за нее. Кто этого не делает, ее теряет. Благодарю вас, Украина! Слава Украине!», – воззвал канадский спикер под шквал аплодисментов вставшего зала.