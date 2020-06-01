«Вы подарили мне радость» – ветеран благодарит власти ДНР за организованный парад

01.06.2020, Донецк, Сергей Вреднков

В ДНР в посёлке Седово состоялся торжественный парад для ветерана Великой Отечественной Войны Евгения Павловича Косенко, которому исполнилось 94 года.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», по инициативе которого и было организовано мероприятие, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале парада курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища построились в развернутый двухшереножный строй.

Знаменные группы под марш патриотической песни «Священная война» внесли Государственный флаг и Знамя Победы.

В мероприятии также приняли участие глава администрации Новоазовского района, секретарь местного отделения ОД «ДР» Олега Моргуна, глава Седовской поселковой администрации Владимир Степура, председатель Новоазовского районного совета ветеранов Валентина Степанова, и активисты местного отделения и жителей Седово.

В знак уважения и глубокого почтения ветерану Евгению Косенко торжественно вручили благодарственные письма от Главы Республики Дениса Пушилина и от Общественного Движения «Донецкая Республика».

Евгения Косенко призвали в 1941 году, и он был направлен в военно-морскую школу в Севастополе. В 1943 году был призван в армию, служил в 79-м отдельном артиллерийском дивизионе, недалеко от города Гори. После переформирования дивизиона его зачислили в другую часть и в начале 1944 года направили на Донбасс в Святогорск.

Он служил в снайперской роте, впоследствии в 245-м стрелковом полку 165-й стрелковой дивизии, направленной на Первый Белорусский фронт. Молодой боец участвовал в боях на различных участках Белорусского фронта, дошел до Варшавы, но, получив тяжелое ранение в октябре 1944-го, попал в госпиталь.

За боевые заслуги Евгений Павлович награжден орденами «Отечественной войны», «За оборону Кавказа», а также юбилейными и памятными медалями.

«Я благодарен за Вашу чуткость, доброту и внимание. Вы оказали мне честь и подарили настоящую радость», – поделился эмоциями ветеран.