Вы получите 2500 км границы с РФ, если рухнет Украина – экс-командующий НАТО пугает Европу

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 16:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Украина проиграет России, то у НАТО увеличится «линия фронта» с РФ, что станет настоящим вызовом для Альянса. Это означает, что странам-членам организации придется увеличить свои расходы на оборону и искать дополнительные средства.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина проиграет России, то у НАТО увеличится «линия фронта» с РФ, что станет...

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«Если Украина не удержится, я думаю, что риски конфликта в Европе, несомненно, вырастут. Во время «Холодной войны» мы имели примерно 650 километров границы с советскими войсками, которые оккупировали Восточную Европу, и нам было очень сложно держать крепкую оборону на этой границе. Если бы нам сегодня пришлось защищаться, мы вынуждены были бы защищать, возможно, в четыре-пять раз большее расстояние.

Это станет настоящим вызовом для НАТО, если нам придется это сделать. Это полностью изменит оборонные бюджеты стран, которые тратили, как Германия, 1% или немного больше – им придется тратить 3 или больше процентов. Откуда возьмутся эти деньги? Вам придется их найти», – пугал Кларк.

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