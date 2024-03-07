Вы получите 2500 км границы с РФ, если рухнет Украина – экс-командующий НАТО пугает Европу

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Если Украина проиграет России, то у НАТО увеличится «линия фронта» с РФ, что станет настоящим вызовом для Альянса. Это означает, что странам-членам организации придется увеличить свои расходы на оборону и искать дополнительные средства.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украина не удержится, я думаю, что риски конфликта в Европе, несомненно, вырастут. Во время «Холодной войны» мы имели примерно 650 километров границы с советскими войсками, которые оккупировали Восточную Европу, и нам было очень сложно держать крепкую оборону на этой границе. Если бы нам сегодня пришлось защищаться, мы вынуждены были бы защищать, возможно, в четыре-пять раз большее расстояние. Это станет настоящим вызовом для НАТО, если нам придется это сделать. Это полностью изменит оборонные бюджеты стран, которые тратили, как Германия, 1% или немного больше – им придется тратить 3 или больше процентов. Откуда возьмутся эти деньги? Вам придется их найти», – пугал Кларк.