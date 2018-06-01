01.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Вы понимаете глубину п…ца?!» – украинский телеведущий в шоке от дела Бабченко

Петр Порошенко и подконтрольные ему спецслужбы подставили Украины со спектаклем под названием «убийство Бабченко». Спецоперация оказалась разборками внутри СБУ и желанием «отжать» бизнес по продаже оружия у исполнительного директора компании «Шмайсер» Бориса Германа.

Об этом в своем блоге заявил украинский журналист-расследователь Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Герман, которого следствие представляет как организатора убийства беглого российского либерала Аркадия Бабченко, стал жертвой украинских спецслужб.

«То есть, СБУ для того, чтобы разрешить корпоративный кофликт, в компании «Шмайсер», которая производит оружие – это очень вкусный бизнес, как вы понимаете, предложила господину Герману, который является поставщиком этого же оружия в СБУ, поучаствовать в спецоперации. Ему дали деньги и попросили передать пистолет киллеру. Якобы, «мы пасем киллера, ты ему передай, и все, а мы киллера хлопнем».

Когда он передал, хлопнули именно этого Германа. Просто вдумайтесь в уровень п…ца – одна группа СБУшников берет заказ на разрешение корпоративного конфликта и пытается подставить одного из участников корпоративного конфликта, конкретно Германа, под статью «заказное убийство». При этом, у них есть на примете человек, который готов взять на себя роль киллера. Они его собираются взять и на этом пропиариться», – пишет Дубинский.

Сам же киллер, правосек и боевик «АТО» Алексей Цымбалюк, тоже не сидел, сложа руки, и обратился к другим сотрудникам спецслужб с информацией о том, что его хотят нанять.

«Киллер этот, в свою очередь, оказывается человеком сознательным и идет к другим СБУшникам, вдумайтесь, и говорит о том, то у него есть человек, который хочет организовать убийство известного российского журналиста Бабченко. Он идет и сдается в СБУ.

Вторые СБУшники, к которым пришел киллер, бегут к начальству и говорят о том, что есть человек, который хочет идти на сотрудничество и знает потенциального организатора убийства Бабченко, Грицак и Луценко выходят на пресс-конференцию, инсценируется убийство для того, чтобы пропиариться, а затем оказывается, что и киллер сотрудничает со следствием, и организатор убийства», – добавляет Дубинский.

Весь этот спектакль, по его словам, был полностью подставным, но ситуация зашла слишком далеко на международном уровне, из-за чего по вине Украины в дурном свете оказались как влиятельные западные политики, так и СМИ:

«Все это просто одна глобальная подстава. В результате которой половина мирового сообщества, люди уровня президента Германии, различных общественных и журналистских организаций, мировые СМИ стали участниками этого фейк-ньюз, фактически розыгрыша. Но одно дело, если бы этот розыгрыш имел под собой результат нахождения реального заказчика убийства в спецслужбах России, то цель оправдывает средства. А этот розыгрыш оказался спецоперацией, направленный на то, чтобы отжать бизнес у одного из украинских бизнесменов. Вы понимаете глубину пи…ца?».