08.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Россия, Спорт, Украина

“Вы попадете в плен русским террористам!” – Парубий устроил футбольную истерику в Раде


Гражданам цивилизованных стран ни в коем случае нельзя ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, так как они могут попасть в плен.

Об этом, открывая сегодняшнее заседание Верховной Рады, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На следующей неделе, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу ФИФА-2018. Чемпионат должен был быть большим праздником для всех любителей футбола, но, к сожалению, он проходит в России, которая продолжает агрессию и против Украины, и против Грузии, и против Молдовы.

Призываю все страны и граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России и предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, так как существует реальная опасность быть захваченными в плен русских террористов», – заявил Парубий.

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