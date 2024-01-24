«Вы рабы, будете воевать» – боец ВСУ обещает отловить всех уклонистов
Прячущиеся от украинской мобилизации уклонисты якобы обладают рабской психологией, и вскоре всё равно будут отловлены.
Об этом в эфире интернет-канала «Общественное» заявил военнослужащий 58 бригады ВСУ с позывным «Пиночет», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Те люди, которые остались дома [уклонисты], определённый процент из них тоже хотят справедливости из-за того, что кто-то подмазан, и не идёт, а он идёт. А остальные по натуре рабы, я бы их так назвал.
Им безразлично, с кем, они живут дальше по принципу «Моя хата с краю, ничего не знаю, у меня всё хорошо». Он по натуре раб, по-другому не назову. Ему всё равно, кто будет.
И это правда, как ни крути. Потому что несколько раз мне удавалось выезжать домой, и я это видел. Это видно», – сказал боевик.
Он подчеркнул, что на войне всё равно побывают все украинцы.
«Я думаю, у тех, кто дома, всё равно выбора нет, рано или поздно они пойдут воевать. Просто хотелось бы, чтобы они это понимали, и использовали то время, которое у них есть, на подготовку. По крайней мере, пускай качают ноги и спину», – пообещал «Пиночет».
«Абсолютно все будут воевать рано или поздно. Уже сейчас мы говорим о войне на годы, потому что Россия не сдастся», – поддержал его ведущий.
Спасибо!
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