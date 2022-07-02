«Вы с нами не дружите!» – соратник Тихановской унижался перед обслугой Зеленского

Новости Украины

Белоруссия – это страна-преступник, от которой нужно отгородиться стеной, как это сделала Польша, а белорусы – враги украинцев, и никакие заверения беломайданщиков в дружбе не меняют положения дел.

Всё это было высказано во время украинского эфира в лицо Валерию Ковалевскому – представителю киевского офиса самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской.

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На Ковалевского обрушился ведущий Владимир Петров – бывший КВНщик и земляк Владимира Зеленского, в былые годы работавший как политтехнолог с партией Виктора Януковича, а ныне обслуживающий бандеровский режим в Киеве.

Петров прямо заявил, что Белоруссия «никогда не откажется от стремления напасть на Украину».

«У нас есть враг. Это – Россия. Мы знаем, что это – враг, оцениваем его, как врага и будем оценивать так много-много лет. У него, этого врага, есть союзник. Не имеет значения, кто там у власти. Государство-союзник – это Беларусь. Беларусь сейчас помогает России всеми силами: сейчас приходят (совместные – ред.) учения на границе, они используют военные объекты, сегодня Лукашенко предложил Путину готовить ядерное оружие, быть готовым использовать ее», – перечислял Петров.

По его словам, «по законам войны, Белоруссия – страна-преступник».

«Нам, честно говоря, все равно на внутренние процессы – кто там кому брат, сват, оппозиционер, демократ. У нас есть страна-агрессор под боком. Я оставляю миллиметр невраждебного отношения (к белорусам – ред.) каким-то чудом. И украинское общество это делает каким-то чудом, потому что, откровенно, по всем законам войны, Беларусь – это – страна-престуник для нас. И совершенно логично, что мы не хотим сейчас видеть в белорусах братьев. Это – инстинкт самосохранения. Нам лучше понимать, что у нас там – враг, возвести на границе, как Польша сделала это с Беларусью, стену, знать, что оттуда придет, в любой момент, человек, который может в нас стрелять, которая может нас убивать и все», – добавил Петров.

Он подчеркнул, что Украина уже нашла «надежного партнера» в лице Прибалтики, и никакая Белоруссия Киеву не нужна.

«Вы думаете, что нам – братья? Хорошо, думайте, но мы все-таки будем к вам относиться как к врагу – осторожно, зная, что вы можете на нас напасть в любой момент, когда это попросит Путин. Зачем нам сейчас рисковать? Мы не можем себе этого позволить. Мы – воюем, и сохранять видимость прекрасных отношений для того, чтобы когда-то в чем-то сотрудничать… У нас сейчас находятся новые партнеры – пожалуйста, Эстония, Латвия, Литва», – высказался киевский пропагандист.

В свою очередь, бывший белорусский дипломат, а ныне представитель Тихановской, Валерий Ковалевский робко возразил, что без поддержки Белоруссии Киеву не под силу будет «одолеть Путина и построить демократическое государство». А поэтому украинцы должны помогать беломайданщикам.

«Это вы так думаете. Без Беларуси вам никуда не деться. Во-первых, запомните, что вы без Беларуси не сможете построить свободную, независимую, демократическую страну, пока там (в Белоруссии – ред.) будет сидеть диктатура под контролем России. Оттуда на вас будут лететь ракеты. Если вам действительно хочется, чтобы у вас была вольная, суверенная, демократическая, процветающая страна, то вам нужно иметь дело с теми, кто хочет там, в Беларуси, провозгласить нормальную, демократическую систему», – говорил Ковалевский.

«Вы все тут, у нас с вами есть дела», – отмахнулся Петров.

«Мы будем и там», – заверил соратник Тихановский.

«Ну, когда вы будете там, когда вы скинете Лукашенко…», – засомневался киевский пропагандист.

«От того, как вы относитесь к событиям сегодняшнего дня, оно отразится на вашем будущем. Вы говорите «Я не хочу разбираться в том, что там в Беларуси происходит, кто кому там кум-сват-брат»? Это вас приведет к примитивным решениям, которые могут принести вам больше вреда», – увещевал Ковалевский.