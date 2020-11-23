«Вы с ума сошли? Сотни идиотов» – украинский политолог рассмешил московскую студию

23.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Государственный переворот 2014 года в Киеве якобы дал начало становлению украинской государственности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас граждане Украины, которые считают себя майдановцами, задают себе вопрос: «А за что мы стояли на майдане?» Очень много простых людей задают себе этот вопрос.

В этом вопросе «За что мы стояли» мне приходит на ум это слово – «стояние», «противостояние». Когда князь московский объединил других князей, и он со своим войском стоял на реке Угра, вы же помните историю России, некоторые историки говорят, что с этого момента начался период становления российского государства.

Так вот, стояние людей на майдане идеологически и идейно равно тому же самому. Люди вышли на Майдан и начали стоять. А власть говорит: «Что вы стоите, идите отсюда». А люди просто стояли, стояли, и достоялись до того, что власть пала. А такие, как Порошенко, использовали этих людей, возглавили, и ограбили дальше. Стояние людей на Майдане будет оценено через века, мы не можем сейчас оценить, что случилось и как будет», – сказал Вакаров.

Такое сравнение рассмешило находящихся в студии политиков и экспертов. Так, спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник рассмеялся, и попросил оппонента перестать фантазировать.

«Василий, вернитесь на землю», – призвал луганский дипломат.

Удивился также телеведущий Владимир Соловьёв.

«Вы что, с ума сошли? Вы против кого стояли? Кто стоял, бомжи, студенты? Вы в курсе, что такое демократия? Выходит, что если выходят сто идиотов, и стоят, то это отменяет демократические процедуры», – отметил Соловьёв.