«Вы сами наскакали войну в 2014-м» – во Львове красиво отшили охотников ТЦК

Во Львове случилось вопиющее событие для сотрудников ТЦК. Переселенец из Бердянска откровенно послал охотников за пушечным мясом, высказав своё отношение к конфликту на Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA рассказал военнослужащий ВСУ, председатель Союза АТО Городоччины Виталий Смилка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торговый центр у нас во Львове, стоит парень, подходят работники ТЦК, представляются и говорят: ваши данные. Он предоставил, они не привязаны ни к одному военкомату, давайте с нами. «Я не пойду» (на русском языке – ред.) – ответ. Почему? Потому что не хочу. А где раньше проживали? Бердянск. Парень [из ТЦК] настолько адекватный там был, по нём видно, что воевал, он говорит: дружище, мне не нужно, чтобы ты помогал мне освобождать мой Львов, он освобождён, давай мы с тобой пойдём, будешь помогать освобождать свою улицу (потому что Бердянск под оккупацией), ты нам поможешь освободить свой Бердянск. Он говорит: я ещё подумаю. Ему: вы понимаете, вы обязаны прийти на протяжении 10 дней и встать, вы полтора года живёте во Львове! И слышит ответ: это же вы ещё напрыгали эту войну в 2014 году», – с возмущением рассказывал Смилка.

«Я вижу, хлопцы держатся из последних сил. А тут подходят наши «щирые» бабки – что вы к мальчику прицепились, и тому подобное начинается. Хлопцы развернулись, говорят, мы сейчас милицию вызовем и тому подобное, а он просто развернулся и ушёл. Мне так жаль было тех хлопцев! Мы поговорили, они все воевали, и они держались из последних сил», – сокрушался ВСУшник.