«Вы сами подвели меня под многовекторность» – Лукашенко считает, что его унижают в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его в России обманывают по ценам на энергоносители и унижают.

Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что берет в России нефть «по рыночной цене», да еще с «накидкой».

«Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года. Если я у вас на рыночных условиях покупаю товар, я вам за это должен заплатить или вы мне. Много было таких случаев. Мы покупаем у вас нефть по мировой цене. А нам говорят: надо 14 долларов сверху заплатить. Я говорю: это неправильно. И Путин на переговорах: вы что, с ума сошли, он же прав. И до сих пор некоторые унижают, но я терплю», – пожаловался Лукашенко.

По его словам, именно «унижение» со стороны России подтолкнуло его к многовекторности.

«Когда мне перестали поставлять нефть, что я должен был сделать. Я говорю: Ильхам, дай, пожалуйста, мне пару танкеров нефти. Через вражескую Украину мы в Одессе выгрузили и поставили. Если б не это, остановилась бы экономика. Это вы зря так поступили. Меня дубасили во всех СМИ. И подвели под многовекторность. Самое обидное, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было. Снял трубку и позвонил Путину. Говорю: если вы считает, что этим меня можно уколоть, ошибаетесь. Безопасность и оборона – святое», – сказал Лукашенко.