Украинское руководство полностью наплевало на мотивацию своих солдат, которые получают копеечное жалование, и оставшихся в тылу мужчин. Мало того, оно собирается привлекать всех подряд к суровой ответственности за малейшие нарушения.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил скандально известный депутат и русофоб Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект о мобилизации приняли еще в апреле, сейчас конец июля. Нет и никто не собирается ничего вносить, дальше издеваются над военными, у которых вообще нет горизонта планирования, просто воевать вечно до 200-го или 300-го. Нет никаких сроков службы, ничего нет. Даже маленькие мотивации, которые якобы должно было правительство ввести об ипотеке для военных, о выплатах за первый контракт… их нет, правительство не удосужилось за все эти месяцы принять соответствующие постановления и ввести это. Этого нет, просто не существует», – сказал Гончаренко.

«Никакой мотивации для службы не создано: ни сроков службы, ни поддержки военнослужащих. Военные, которые становятся ограниченно годными, до сих пор есть определенная категория, которые получают 700-800 гривен в месяц. Это какая мотивация? Это людям мотивация служить? Что сделало государство, чтобы минимально промотивировать людей, поддержать военнослужащих? Абсолютно ничего!», – негодовал он.

«Вместо этого приняли идиотскую норму о двухмесячном сроке на обновление данных, вчера был последний день. Сейчас по всей стране люди дольше стоят в очередях, потому что они не смогли обновить данные. Ну, зачем вы издеваетесь над людьми, которые стоят на жаре, не в прохладном зале Верховной Рады, потому что нет света в ТЦК, потому что тревоги. И они не могут обновить эти неудачные данные. А дальше вы хотите на них накладывать штрафы по 17 тысяч гривен?.. Вы сошли с ума! Нельзя сделать миллионы людей в стране преступниками. Так не работает система, вы только уничтожаете все, но дальше делаете», – возмущенно резюмировал порохобот.