«Вы справитесь» – генерал США объяснил, почему ВСУ не получат современные самолёты

Вадим Москаленко .  
28.07.2023 23:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украинская армия должна не просить у Запада современное оружие, а приспосабливать для боя то, что дают, и быть благодарной.

Об этом на канале «Голос Америки» заявил член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия должна не просить у Запада современное оружие, а приспосабливать для боя то,...

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«Верите ли вы, что самолёты, которые могут быть предоставлены Украине странами-союзниками, будут не самыми современными, недостаточно модернизированными? Или, как некоторые говорят, что это может быть старое оборудование, от которого хотят избавиться?», – спросила ведущая.

«Я не имею представления о конкретных моделях, за исключением того, что большинство F-16, которые принадлежат странам НАТО, были модернизированы», – сказал генерал.

Однако он быстро нашёлся, и заверил, что украинцам и не нужны современные самолёты – они должны быть благодарны за то, что дают.

«Самолёты, которые получат украинские Воздушные силы не обязательно должны быть самыми новыми и лучшими, чтобы иметь значение в борьбе. ВСУ доказали свою эффективность и инновационность в использовании наличных у них систем.

Посмотрите на советские самолёты, на которых они сейчас летают. Они имеют серьёзные ограничения, с точки зрения радаров, ракет воздух-воздух, и высокоточного оружия. Но они сделали прекрасную работу, адаптировав западное оборудование на эти самолёты.

А теперь представьте себе, что у вас есть самолёт с радаром, который имеет радиус действия в три-четыре раза больше, имеет оружие. Эта комбинация может изменить игру и дать преимущество украинцам», – пообещал американец.

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