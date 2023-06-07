«Вы там за нас повоюйте, а мы вас тут пока пограбим»

Начало летнего сезона в Незалежной ознаменовалось не только принятием хунтой невиданного доселе людоедского решения о повышении для населения почти вдвое тарифов на «коммуналку» (а значит, на всё и вся), но и очередным этапом паучье-баночного (вернее сказать, банковского), пардон, «дристалища» среди обитателей властного украинского «серпентария единомышленников».

Когда минэнерго, с подачи ахметовского энергомонополиста ДТЭК, объявило о повышении для рядовых потребителей цены на электроэнергию на 80%, тогда же, почти одновременно, Нацбанк Украины замутил жижу насчет проверок ЛЮБЫХ (!) банковских переводов между рядовыми клиентами. То бишь, если ты получил, к примеру, от сродников пару-другую тысяч гривен (да что там тысяч – пару сотен, а возможно, и пару десятков – в «постанове» минимальный предел не указывался!), то, значит, тебя тут же обязаны взять на карандаш бдительные банковские клерки и сообщить кому следует. И вся эта «комуследовательная» контролирующая бригада – от налоговой до СБУ – уже может начать придираться к тому, откель гривнишки, а нема ли тута «спонсирования терроризма», и все в таком плане, в таком разрезе.

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И ещё один факт из того же ряда – мощный наезд Зели на его давнего соперника по государственной клоунаде – столичного мэра Кличко – в связи с тем, что в столице якобы неудовлетворительно организована работа бомбоубежищ. Факт, свидетельствующий о том, что Главфигляр упорно проводит свою линию по зачистке руководства (ранее – союзнического) крупнейших центров территориального управления. Предыдущим таким центром была Одесса.

Казалось бы, что общего между этими тремя, вроде бы разрозненными, примерами? На первый взгляд, ничего. Но если заглянуть поглубже, думается, общность все же найдется.

Что касается немыслимого повышения платы за электричество (2,88 грн за кВт/ч вместо 1,69), и взаимосвязанного с ним роста других тарифов (в ряде регионов уже подскочили в цене водо- и газоснабжение), то здесь, казалось бы, все ясно с первого взгляда. Ахметов и его покровитель Зеленский не желают терять ни копейки на ремонтах частично поврежденной энергосистемы, понеже она приносит им колоссальную прибыль. Вот что по этому поводу говорит наш старый знакомый, русский киевлянин, физик Андрей:

«Мы все – ну, в смысле, люди, интересующиеся новостями и старающиеся анализировать их , – прекрасно знаем, что во время обстрелов Россией, скажем так, энергопунктов, – не наносились энергосистеме Украины такие критические удары, после которых она не могла бы быстро восстановиться. Однако тогда происходили довольно долгие отключения электричества, и миллионы людей испытали на себе всю «прелесть» этого «беспросветного» состояния. А тем временем подонок Ахметов (естественно, под крылом Зеленского, иначе и быть не могло) благополучно продавал всю эту энергию Молдове и прочей Европе. Подчеркну: энергию, уже оплаченную украинскими потребителями!.. И каждый час, даже каждая минута «веерных отключений» по Украине приносила ДТЭКу и тем, кто к нему присосался, двойной, если не тройной, навар…».

Сей навар, считает Андрей, может быть гораздо большим, если к нему добавить липовые расчеты на внеплановые ремонты. Так называемый «франко-потолок». Но в государственной финансовой системе существует – пока ещё! – многоступенчатая система проверки начислений и расходования бюджетных средств. И потому самый удобный вариант для ее обхождения – вообще вывести энергетических монополистов из подчинения государству! Что ныне мы и наблюдаем. Кодла Зеленского и Ахметова уже почти добилась перевода таких компаний, как Энергоатом (самая дешёвая энергетика) в частные руки, – естественно, с последующим удорожанием услуг. Ну а про ДТЭК и говорить не приходится – он давно уже фактически вне государственного контроля. И теперь, под ширмой якобы необходимых ремонтов, начинает творить самый натуральный геноцид украинцев, загоняя их в полнейшую нищету. Напомним, что большинство из них получает зарплату в 14 000 грн, а пенсию – в 2300 ($380 и $75 соответственно).

Параллельно с этими драконовскими тарифами вдруг возникло постановление Нацбанка Украины о контроле абсолютно всех перечислений по счетам и карточкам. Сей вердикт вызвал волну громадного возмущения среди обывателей, и НБУ поспешил заявить, что, дескать, имелся в виду общий мониторинг движения средств, и рядовым клиентам ничего, в смысле придирок, не угрожает.

«Хай не брешут! – сказала ПолитНавигатору бывшая ответственная работница Минфина, а ныне пенсионерка Валентина. – Я слежу за событиями в сфере моей профессиональной деятельности и получаю сведения от инсайдеров из Минфина, моих бывших коллег. Задумано это все было с целью установления абсолютно диктаторского контроля над любым передвижением банковских средств. И сделано это было в угоду наркоману Зеленскому, который в своем угаре размечтался взять под контроль абсолютно все перечисления. И сейчас, когда начнутся колоссальные тарифные неплатежи из-за непомерных ставок, ему, образно говоря, очень бы хотелось иметь сведения о любой копейке, поступающей на счёт должников, чтобы брать их на контроль и потом, обвиняя в недостоверности предоставляемых данных, лишать имущества и загонять в долговые ямы. А это ведь сотни миллиардов. Потому и приплетаются к данной идеологии всякие там «борения с терроризмом» и прочие…».

Впрочем, не исключено, что Зеленский действительно опасается вредоносных для него перечислений. Только не террористических, а направленных конкурентами на подготовку к будущим выборам (будут они или нет, неизвестно, но пауки в банке и банках уже зашевелились). Так, напомнила о себе мадам Тимошенко, обвинившая Зелю в присвоении Энергоатома.

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Наложить на нее «санкции» визави не в состоянии по причине популярности (до сих пор!) «ботоксной Тигрюли», посему должен искать другие ходы для обеспечения своего властительства. Потому, видимо, и занимается потугами по устранению менее значительных фигур. Недавно убрал одесского мэра Труханова, теперь принялся за «коллегу» по бюрократической клоунаде киевского мэра Кличко…

А тем временем старики и старухи роются на помойках, а те, кто ещё не роется, с ужасом думают о подобных «перспективах», разворачивая коммунальные счета с новыми расценками…