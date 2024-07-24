«Вы точно хотите победить?!» – генерал ВСУ наехал на Зеленского

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На высоких украинских должностях стоят дилетанты, расставленные российскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, отвечая на вопрос, почему рупоры украинской власти умалчивают об отходе ВСУ из ряда населенных пунктов, в частности Крынок и Урожайного.

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«На определенных должностях стоят дилетанты, расставленные промосковскими спецслужбами, которые под видом украинцев в искренних вышиванках рассказывают, что и как делать. На самом деле эти люди за счет своей деятельности или противодеятельности наносят огромные вред государству», – считает генерал

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о некоей «мощной команде стратегических менеджеров».

«Антиконституционная организация с неизвестно какими полномочиями. Можно задать вопрос: Владимир Александрович, а скажите, кто из этих пяти-шести человек отвечает за стратегические коммуникации и информационную политику внутри государства? Почему вы, находясь шестой год при власти, неспособны хотя бы промычать простые лозунги, которые объединили бы страну? Где лозунги для фронта, где лозунги для тыла, где лозунги, объединяющие тыл и фронт? Вы точно хотите победить или вы дальше хотите тянуть деньги из народного бюджета?!», – срываясь на крик, задался вопросами Кривонос.