«Вы точно уверены, что живёте в Польше?» – жители Варшавы раздражены рекламой с тризубцами

20.11.2022  21:12 (Мск), Варшава
Михаил Рябов.  
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Дзен, Польша, Скандал, Украина


Жители Варшавы раздражены назойливой рекламой с тризубцами, которую местные власти продолжают размещать в рамках кампании по поддержке Киева в противостоянии с Россией.

«Вы точно уверены, что живете в Польше?» – комментируют представители движения «Стоп украинизации Польши», публикуя кадры из подземного перехода в центре Варшавы.

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Авторы также публикуют карикатуру, в которой высмеивается поддержка властями Польши бандеровского режима в Киеве.

«Стоп украинизации Польши» выступает против предоставления мигрантам с Украины многочисленных льгот и пособий в условиях сложной экономической ситуации. Кроме того, участники движения выражают опасение по поводу изменения этнического состава Польши после прибытия нескольких миллионов беженцев с Украины.

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