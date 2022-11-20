«Вы точно уверены, что живёте в Польше?» – жители Варшавы раздражены рекламой с тризубцами

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Жители Варшавы раздражены назойливой рекламой с тризубцами, которую местные власти продолжают размещать в рамках кампании по поддержке Киева в противостоянии с Россией.

«Вы точно уверены, что живете в Польше?» – комментируют представители движения «Стоп украинизации Польши», публикуя кадры из подземного перехода в центре Варшавы.

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Авторы также публикуют карикатуру, в которой высмеивается поддержка властями Польши бандеровского режима в Киеве.

«Стоп украинизации Польши» выступает против предоставления мигрантам с Украины многочисленных льгот и пособий в условиях сложной экономической ситуации. Кроме того, участники движения выражают опасение по поводу изменения этнического состава Польши после прибытия нескольких миллионов беженцев с Украины.