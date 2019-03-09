Вы только посмотрите: И это на Украине «пипл хавает»

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна уговорить Запад втянуть Россию в переговоры о «демилитаризации Черного моря», куда постепенно включить и пункт о Донбассе в интересах Киева.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, вы слышали, что я уже три года говорю о том, что путь к освобождению Донбасса идёт через новейший международный проект по поводу демилитаризации Черноморского региона. Это проект, в котором Путин должен быть заинтересован, ибо там давление на него или предложения для него могут сделать большие игроки. Это Турция, это Евросоюз, страны которого являются причерноморскими государствами. И сегодня это является вопросом мировой безопасности. Потому что вы знаете, что на Крымском полуострове сегодня есть ракеты «С-300», которые могут нести ядерные боеголовки. Это вызов миру. И для нас это единственный, с моей точки зрения, на сегодняшний день, пока мы имеем такую ситуацию, как сегодня. Это точка входа в очень серьёзные переговоры, в которых, безусловно, будут принимать участие и страны-члены НАТО, и страны Черноморского региона, и страны арабского мира, потому что Черное море – это море, которое решает цивилизационные вопросы трёх площадок.

При условии, что Путин входит в эти переговоры, а мы, как государство Причерноморья, безусловно, в этих переговорах равный участник с остальными, мы имеем площадку, на которой мы можем уже вести постоянный переговорный процесс и добавлять туда уже тему Донбасса, потому что она будет являться темой безопасности.

Мы знаем, что на сегодняшний день мечтой Путина остаётся захват Южного коридора. Он мечтает зайти, забрать Мариуполь, зайти через верх, через Запорожскую атомную (электростанцию – прим. ред.), через Мелитополь – и сделать такой «тройной удар». Это очень опасная ситуация. С моей точки зрения, украинская власть делает абсолютно мало для того, чтобы мир понимал опасность такого поведения Путина, мы должны об этом постоянно вести переговоры, насаждать точку зрения, что если по такому сценарию Европа и Евразийский континент фактически допустит Путина, то он становится, безусловно, диктатором, который станет абсолютно опасен для всего Евразийского региона.

И, при таких обстоятельствах, мы будем иметь возможность получить большой круглый стол переговоров, участниками которых будет Россия и Украина на равных, как страны Черноморского бассейна. Я не вижу иного пути», – рассказала Богословская.

Описав «наполеоновские планы» по Черному морю, Богословская тут же признала, что сейчас с Украиной никто из соседей больше не желает вести нормальный диалог.

«Украина, к величайшему сожалению, изгадила все отношения с нашими партнёрами и соседями. Назовите мне сегодня любую страну-соседа, которая с нами в хороших отношениях. С Венгрией, Румынией, Польшей – в плохих.

Мы должны с вами понять одну вещь. Украина – это территория, имеющая стратегическое значение для Евразийского континента», – резюмировала политик.