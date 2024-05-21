«Вы умиротворяете Россию!» – Кулеба накинулся на Бербок с требованием самолётов

Нежелание стран Запада давать Украине современные самолёты или напрямую перехватывать российские ракеты – является умиротворением РФ.

Об этом в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы просим партнёров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты – не самолёты с пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть на Украину – перехватывались из стран партнёров.

Есть альтернатива. Если вы не хотите делать этого, тогда просто дайте нам все необходимые средства, мы разместим их на территории Украины – и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолёты с соответствующими техническими возможностями», – требовал Кулеба.