«Вы умиротворяете Россию!» – Кулеба накинулся на Бербок с требованием самолётов

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 20:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Нежелание стран Запада давать Украине современные самолёты или напрямую перехватывать российские ракеты – является умиротворением РФ.

Об этом в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нежелание стран Запада давать Украине современные самолёты или напрямую перехватывать российские ракеты – является...

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«Мы просим партнёров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты – не самолёты с пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть на Украину – перехватывались из стран партнёров.

Есть альтернатива. Если вы не хотите делать этого, тогда просто дайте нам все необходимые средства, мы разместим их на территории Украины – и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолёты с соответствующими техническими возможностями», – требовал Кулеба.

«А занимать позицию, при которой и ПВО не передают, и не поддерживают сбитие ракет с их территории над территорией Украины – это позиция умиротворения агрессора», – злился он.

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