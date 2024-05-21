«Вы умиротворяете Россию!» – Кулеба накинулся на Бербок с требованием самолётов
Нежелание стран Запада давать Украине современные самолёты или напрямую перехватывать российские ракеты – является умиротворением РФ.
Об этом в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Мы просим партнёров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты – не самолёты с пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть на Украину – перехватывались из стран партнёров.
Есть альтернатива. Если вы не хотите делать этого, тогда просто дайте нам все необходимые средства, мы разместим их на территории Украины – и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолёты с соответствующими техническими возможностями», – требовал Кулеба.
«А занимать позицию, при которой и ПВО не передают, и не поддерживают сбитие ракет с их территории над территорией Украины – это позиция умиротворения агрессора», – злился он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.