«Вы уже проиграли» – Путин включил отсчёт конца Америки

08.07.2022  00:12 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Запад проиграл войну против России с началом спецоперации ВС РФ на Украине.

Об этом в рамках встречи с руководителями фракций Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад проиграл войну против России с началом спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом...

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По мнению Путина, сам факт начала боевых действий означает слом американского миропорядка.

«Нам говорят, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет! Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году. А затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик и виновник того, что сегодня происходит.

Если этот Запад хотел спровоцировать конфликт, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это сделать. Но они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски», – заявил Путин.

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