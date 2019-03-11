Вы верите в знаки? На Верховную Раду рухнуло огромное дерево

11.03.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве сильный ветер повалил огромное дерево на здание Верховной Рады, фотографии с места происшествии публикуют очевидцы в социальных сетях.

Некоторые комментаторы увидели в случившемся символизм – как известно, в 2019 году на Украине пройдут не только президентские, но и парламентские выборы, и ряд экспертов прогнозировал настоящее обострение политической ситуации именно к моменту избрания новой Верховной Рады.

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В 2014 году в Киеве на аукционе за 121 тысячу гривен была картина «Последний день Рады», где было изображено горящее здание украинского парламента и пассивно наблюдающие за пожаром люди.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», деньги от продажи полотна тогда были направлены на нужды т.н. АТО.