Вы верите в знаки? На Верховную Раду рухнуло огромное дерево
В Киеве сильный ветер повалил огромное дерево на здание Верховной Рады, фотографии с места происшествии публикуют очевидцы в социальных сетях.
Некоторые комментаторы увидели в случившемся символизм – как известно, в 2019 году на Украине пройдут не только президентские, но и парламентские выборы, и ряд экспертов прогнозировал настоящее обострение политической ситуации именно к моменту избрания новой Верховной Рады.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В 2014 году в Киеве на аукционе за 121 тысячу гривен была картина «Последний день Рады», где было изображено горящее здание украинского парламента и пассивно наблюдающие за пожаром люди.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», деньги от продажи полотна тогда были направлены на нужды т.н. АТО.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.