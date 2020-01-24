«Вы вообще понимаете, что это такое?!» – Червоненко огласил приговор украинскому транзитному потенциалу

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Из-за обострения отношений с Россией Украина потеряла свой транзитный потенциал и оказалась на обочине экономических процессов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-губернатор Запорожской области, бывший министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Экс-чиновник напомнил о проекте нового «Великого Шелкового пути», который должен был пролегать через Украину, но события 2014-го года положили этому конец.

В результате, по словам Червоненко, в выигрыше оказались ближайшие соседи Украины, которые зарабатывают огромные средства на транзите.

«Вначале надо поменять риторику во главе с товарищем Вятровичем, и помириться как-то, хотя бы в экономике. Потому что экономика мирит как никого людей. Вы знаете, с какой болью я смотрел – везде уже жабы: идет поезд «Укрзализницы», а впереди нацистский орел и свастика. Немцы нам уже ближе.

А то, что эти поезда везли составы при борьбе с фашистами, когда мы жили. Любим мы русских, не любим – мы выпали из мирового экономического движения. Сегодня по кодам, созданным мной, Байдой, спросите на «Укрзализнице», спросите у Вилкула, он помогал, он был во главе тоже, от государства – 7-го марта 2014-го года Янукович должен был взмахнуть платочком паровозу, а в Словакии первый в мире стоял поезд.

И тогда, несмотря на напряжение в отношениях, разговаривая человеческим языком, мы добились 1200 километров в день пробега по трем странам. Потом мы сказали: «Нам не нужна железная дорога», Омеляна взяли. Зато он корабли встречал и «Эволюшины» покупал, которые, кстати, делают в Казахстане русские с американцами, но в Казахстане.

Так вот, тогда было подписано это. Сегодня по нашим кодам 45-ть поездов в неделю с контейнерами, если надо с грузовиками из Хоргоса идут на Гамбург и Мюнхен. Вы вообще понимаете, что это такое? А за нашей спиной по прямой в Будапеште строится самый большой распределительный центр Китая. В чем прикол и в чем счастье и несчастье Украины?

Поезда, грузы на Европу, самый короткий и прямой путь – это Будапешт через Украину. Они идут через Белоруссию, «батька» потирает руки, как с самолетами. Он уже два терминала (построил), он два раза перевооружил свой парк, он даже убрал таможенников, он поставил сканеры, о существовании которых Нефедов (глава таможни Украины, – авт.) узнал в перерыве между гей-парадами и посещением косметологических кабинетов…

Так обратно эти поезда с тройной прибылью для Украины были бы загружены. Потому что немного, в отличие от Европы, стран, которые все, что производится и растет в Украине, забирают. То есть, вся наша пищевая, сельхоз, материалы забирается – эти поезда бы шли загруженные обратно. Но, Омелян с Саакашвили, пускали поезда через два моря. Он там и потерялся», – горько резюмировал Червоненко.