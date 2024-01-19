«Вы всё потеряли» – азербайджанский эксперт рассказал, как Украина осталась ни с чем, имея всё для процветания

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Украина имела все для того, чтобы после развала СССР стать одной из ведущих мировых стран, но за 30 лет потеряла все, что у нее было.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил азербайджанский военный и политический эксперт Фикрет Шабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главной причиной этого Шабанов считает украинские элиты, которые в стремлении накопить первоначальный капитал – разграбили и распродали страну.

«После распада Советского Союза у Украины был уникальный шанс – стать, если условно сказать, Россией для мирового сообщества. Что это означает? Центром экономического процветания – раз, центром логистики – два, центром технологического совершенствования – три, центром, где совмещается уникальная территория, где можно развивать и агрокультуру, и высокотехнологическую продукцию. То есть, стать сборочным цехом для Европы. А Европа свой сборочный цех переместила в Китай. Плюс, получить доступ к высоким технологиям США, Запада и, естественно, стать кормилицей большей части исламского или африканского континента. Это очень большие деньги для экономики Украины… Система Украины стала на путь распродажи национального богатства для того, чтобы сформировать свой первоначальный капитал. Как только она сформировала, она поняла простую вещь – зачем все это делать, когда мы можем русское перепродавать на Европу и там зарабатывать. А Европа – очень дорогой рынок, очень перспективный и выгодный для всех. Поэтому украинские компрадоры или бандиты захватили власть, что было выгодно и Европе – потому что так дешевле договариваться… и России – потому что так дешевле содержать государство Украина в политическом плане, чтобы оно не ушло на Запад и не стало анти-Россией. И вот с этого момента Украина стала идти вниз по накатанной… Вы знаете, для того, чтобы страна развивалась, нужно иметь тяжелую промышленность. Украина имела эту промышленность. Для того, чтобы стать частью мироуправителей хотя бы в качестве партнеров, если не равных, нужно иметь атомную промышленность. Вы были членами клуба обладателей технологий атомной промышленности. Я не знаю, Бог или так сложилось, – у вас было все. Вы все потеряли», – заключил Шабанов.