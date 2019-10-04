«Вы всё прос*али!» – Сенченко получил отпор в эфире ТВ

04.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Бежавший из Крыма бывший глава партии Юлии Тимошенко на полуострове Андрей Сенченко получил в эфире телеканала «Наш» жесткий отпор от Елены Лукаш, экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваши реплики меня не задевают, потому что народ правду знает и оценку вам на выборах дал – ноль целых, ноль десятых, и путь в никуда…

Я уходила со своего поста и из своей команды, когда Украина была далеко не идеальным, но работающим государством, и мне не стыдно было смотреть в глаза ни людям, ни международным партнерам.

А сейчас я сижу перед вами, и Украина по всем международным рейтингам – самая больная, самая вымирающая, самая коррумпированная, самая несчастная и самая бедная страна, которую покидают её жители.

И вы мне при этом смотрите в глаза, бросаете какие-то упреки! Вы её получили с территориями, работающую, вы всё просрали абсолютно.

И вы смотрите сейчас на меня и вспоминаете Януковича? Да вы пойдите к нему пару уроков возьмите, пару уроков управления хоть у кого-нибудь возьмите! Вы извинитесь за то, что вы натворили с людьми и страной, которая стала меньше», – заявила Лукаш в ответ на обвинения в свой адрес.

При этом Сенченко не нашел ничего лучше, чем пожаловаться на невозможность посещать Крым, в отличие от соратников экс-президента Виктора Януковича.

«Сегодня они спокойно ездят в мой родной Крым! У меня захватили, как они говорят, «национализировали», все имущество! Я всю жизнь прожил в Крыму, семь поколений моих родных жили в Крыму. В моем доме сейчас живет московский преступный авторитет. Так вот, они туда спокойно ездят, эти остатки «Партии регионов», потому что они как дома, они как родные для Кремля и для государства-агрессора», – закричал Сенченко, с недавних пор отказавшийся от родного русского языка в пользу «мовы».

Напомним, именно Андрей Сенченко являлся инициатором перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.

1 ноября 2018 года он попал в российский санкционный список, куда всего были включены 322 гражданина Украины.