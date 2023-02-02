«Вы всё врете! Русские не зашли в Соледар» – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
02.02.2023 16:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Пропаганда, Украина


Освобождённый от украинских оккупантов Соледар, на самом деле, якобы оставлен ВСУ, но полностью находится под огневым контролем Украины, что не позволяет российским войскам войти в город.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождённый от украинских оккупантов Соледар, на самом деле, якобы оставлен ВСУ, но полностью находится...

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Напомним, что Украина почти две недели отказывалась признавать отступление ВСУ из Соледара, поскольку ранее киевская пропаганда убеждала, что российская армия выдохлась и больше не сможет занять ни один город. Теперь украинским «говорящим головам» дана отмашка – преподносить потерю Соледара как «хитрый шаг» ВСУ.

«Происходит очень ожесточённое наступление именно тактическое, но из-за того, что украинская армия очень героически и грамотно обороняется, продвижения буквально на сотни метров, но никак не на какие-то прорывы.

Например, Соледар-Благодатное, типа, они их оккупировали. Но нет там оккупации. Оккупация – это по всем определениям эффективный контроль. Эффективного контроля российских войск над этими населёнными пунктами нет.

Пусть попробуют туда зайти. Можно посмотреть очень много видео, как наша разведка полностью контролирует, и как только туда заходит любая группа, особенно с бронетехникой, она тут же уничтожается украинской артиллерией», – рассказал Самусь.

Отметим, что Соледар и находящееся в его окрестностях село Благодатное уже перешли в административное подчинение подконтрольному ДНР городу Шахтёрску.

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