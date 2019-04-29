«Вы всё врёте!» – Зеленский в Турции сбежал сломя голову от россиян

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Журналисты телеканала «Россия-1» попытались взять комментарий у вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского, однако он отказался отвечать на вопросы и сбежал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы начинаете с обмана, это плохое начало отношений. Я не начинаю общение с вранья», – ответил окруженный охраной Зеленский журналистам, пытавшимся спросить о конфликте в Донбассе, языковом законе и амнистии.

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Избранный президент Украины обвинил корреспондентов в том, что они подошли якобы только для того, чтобы сфотографироваться.

«Это плохое начало отношений. Спасибо вам большое», – произнес Зеленский, после чего сбежал на электромобиле от работников российского телевидения.