«Вы за кого голосовали?» – украинскому народу предложили взглянуть в зеркало

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Именно украинский народ привёл к власти грабителей, ныне правящих в Киеве, поэтому сами украинцы и должны восстать против них и сбросить с себя нацистское иго.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Обращаясь к украинцам, экономист напомнил, что народ сам привёл к власти Владимира Зеленского с его командой, а до этого – и Петра Порошенко.

«Вы за кого голосовали на парламентских выборах? А на мэрских? И когда вы ответите за эти вопросы, а скорее всего вы голосовали за условных «зелёных слуг», тогда смотрите в зеркало и уточняйте более детально, что делать», – сказал он.

Максим Гольдарб подчеркнул, что в такой ситуации сопротивление и протест стали не правом, а обязанностью жителей Украины.

«Да, допустили ошибку, что есть, то есть. Что делать? Не бояться поднимать голову, когда придёт время. И, как минимум, понимать, что в ситуации, когда тебя пытаются убить, разорить, забрать что-то твоё, то протест – уже не твоё право, а твоя обязанность. Перед твоими близкими, перед самим собой. Если вы с этим согласны, то, думаю, скоро мы все вместе консолидируемся и увидимся», – резюмировал эксперт.