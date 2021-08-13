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13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Вы за кого голосовали?» – украинскому народу предложили взглянуть в зеркало

Новости УкраиныИменно украинский народ привёл к власти грабителей, ныне правящих в Киеве, поэтому сами украинцы...

Именно украинский народ привёл к власти грабителей, ныне правящих в Киеве, поэтому сами украинцы и должны восстать против них и сбросить с себя нацистское иго.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обращаясь к украинцам, экономист напомнил, что народ сам привёл к власти Владимира Зеленского с его командой, а до этого – и Петра Порошенко.

«Вы за кого голосовали на парламентских выборах? А на мэрских? И когда вы ответите за эти вопросы, а скорее всего вы голосовали за условных «зелёных слуг», тогда смотрите в зеркало и уточняйте более детально, что делать», – сказал он.

Максим Гольдарб подчеркнул, что в такой ситуации сопротивление и протест стали не правом, а обязанностью жителей Украины.



«Да, допустили ошибку, что есть, то есть. Что делать? Не бояться поднимать голову, когда придёт время. И, как минимум, понимать, что в ситуации, когда тебя пытаются убить, разорить, забрать что-то твоё, то протест – уже не твоё право, а твоя обязанность. Перед твоими близкими, перед самим собой.

Если вы с этим согласны, то, думаю, скоро мы все вместе консолидируемся и увидимся», – резюмировал эксперт.

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