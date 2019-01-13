Вы ждали новую заварушку на Украине? Запасайтесь попкорном!

13.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Для правящего режима грядущие выборы президента Украины будут борьбой на выживание, поэтому в ход пойдут не только подкуп и махинации, но и физические расправы над оппонентами.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (команда Порошенко – прим. ред.) люди до беспредела циничные. И для них стоит альтернатива не просто выиграть или проиграть, это не игра в шахматы, не футбол и даже не боксёрский поединок.

Для них стоит вопрос политического выживания. И для этого они будут идти на подкуп, фальсификации, махинации, уже готовят отряды силовой поддержки, которые будут просто громить избирательные участки там, где по данным экзитпола будут вырисовываться какие-то неправильные результаты.

Это всё будет. И это будет делать не только команда Порошенко», – отметил эксперт.