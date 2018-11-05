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05.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США, Украина
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Вялая позиция России по Украине лишь делает Запад наглее

Россия на пятом году битвы за Украину, в отличие от Запада, так и не смогла продемонстрировать серьезный настрой бороться за возвращение Киева в свою орбиту.

Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков. Эксперт подчеркнул, что вялая позиция РФ провоцирует Запад и подконтрольных ему националистов на новые и новые русофобские шаги вроде атаки на Православную Церковь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему происходит раскол? Потому что мы не демонстрируем политическую волю. У нас её не хватает даже на то, чтобы сделать телеканал на Украину на русском языке, который вещал бы по украинской тематике. Нет этой воли, и пока её нет, пока мы демонстрируем, что мы не готовы бороться за Украину, естественно, из Украины наши враги будут делать «антироссию». Это их естественная позиция», – отметил Марков.

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