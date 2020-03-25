Вятрович доволен: Украина продолжает антирусский курс

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Утвержденный при президенте Украины Владимире Зеленском новый руководитель института нацпамяти Антон Дробович полностью удовлетворяет пришедших на волне майдана предшественников, поскольку продолжает прежний курс.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил бывший директор института национальной памяти Украины, а ныне депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете деятельность института национальной памяти, который сейчас возглавляет Антон Дробович и который вы возглавляли ранее? Там осталась какая-то часть людей работать с вашей команды. Что вы скажете?» – спросила ведущая.

«Осталась часть людей, я очень благодарен тем людям, которые остались работать, хотя и понимаю тех, которые ушли. На данный момент они обеспечивают определённую инерцию работы института. Я не вижу каких-то очень неправильных шагов со стороны института национальной памяти, то есть пока нет оснований критиковать.

Более того, я вижу, что в некоторых темах продолжается та работа, которая делалась нами. Речь идёт о декоммунизации, речь идёт о каких-то дальнейших проектах, направленных на популяризацию истории. То есть как минимум инерция этой работы, которая была заложена за последние пять лет, продолжается, и я не готов ничего осуждать», – заявил Вятрович.

«Что дальше? Возможно, рано делать выводы, но со своей стороны буду стараться с одной стороны контролировать, чтобы не было каких-то глупостей, с другой – я готов помогать и сотрудничать с институтом. Я вхожу в его коллегию, я в хорошем контакте с Антоном Дробовичем, у него своё видение, но мне кажется, в некоторых случаях мне удавалось его удержать от несдержанных шагов», – добавил депутат.