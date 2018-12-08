Вятрович «йобу дався»

08.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Украинский высокопоставленный чиновник – курирующий «декоммунизацию» глава т.н. «Института национальной памяти» Владимир Вятрович опубликовал в Facebook провокационный коллаж с изображением героя фильма «Звездные войны» Йоды в бандеровской фуражке и вышиванке и подписью «Качать ветер ноги твои москаль если ты». «Истину знает Йода проводник», – прокомментировал картинку чиновник.

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«Что-то Вятрович совсем йобу дався», – рассуждает известный киевский юрист Татьяна Монтян, обращая внимания, что администрация социальной сети в случае с украинским чиновником почему-то не удаляет публикацию, явно разжигающую национальную рознь.

Киевский политолог Сергей Белашко, комментируя провокацию Вятровича, провел исторические параллели:

«Как говорила одна мудрая еврейка, пережившая Холокост: «Если кто-то обещает вас убить, всегда воспринимайте такие обещания всерьёз. И по возможности, постарайтесь убить его раньше, чем он исполнит свои обещания», – отметил Белашко.