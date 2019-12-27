Вятрович: куда смотрит СБУ? На Украине отпраздновали день рождения Сталина!

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Националистический пропагандист и бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович возмутился фактом проведения в Киеве активом КПУ мероприятия в честь дня рождения Иосифа Сталина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

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“Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это „общественных“ инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку”, — написал он.

“Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством. Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову”, — отметил Вятрович.

Он также написал, что: “Было Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий? Инициировала ли СБУ привлечения организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019 года?”.

21 декабря активисты Коммунистической партии Украины провели конференцию в честь 140-летия лидера СССР Иосифа Сталина.