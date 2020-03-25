Вятрович может спать спокойно. Очередной «реванш» рискует стать мыльным пузырем

25.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Намедни пан Вятрович из Европейской солидарности Порошенко – да-да, тот самый, который при экс-президенте заведовал национальной памятью, поднял хайп в соцсетях – мол, под шумок коронавируса на Украину надвигается зрада-зрадная: «антиукраинские силы» хотят отменить такую важную скрепу и священную корову, как языковые квоты на радио, ТВ и в сфере культуры.

Обеспокоенный бывший главный бандеризатор озвучил целых, как он выразился «9 пунктов реванша», которые, по его информации, в качестве законодательной инициативы рассматриваются на профильном комитете Рады и могут стать законом уже в самое ближайшее время. Если только «патриотическая общественность» не мобилизуется на противодействие очередному «ползучему реваншу».

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Что же именно так беспокоит Вятровича? Если вкратце, то не желающие терпеть убытки и тратиться на создание украиноязычного контента частные медийные холдинги предлагают парламенту приостановить до конца текущего года действие статьи закона о телерадиовещании, устанавливавшей, что 50% вещания должен составлять отечественный продукт, что позволит крутить в эфире российские сериалы.

Кроме того, законодателям предлагают приостановить до конца года действие статьи 10 этого же закона, которая предусматривает 75% украинского языка в телеэфире и дублирования на украинский язык всех иностранных фильмов, что автоматически снимает с повестки вопрос штрафов за нарушение этой нормы.

Также парламенту предлагается приостановить действие статьи 15 Закона «О кинематографии», которая запрещает демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в перечень угроз национальной безопасности, а также временно снять ограничения на трансляцию фильмов, которые не имеют прокатного удостоверения.

Как вы понимаете, это даст зеленый свет для возвращения на украинские экраны десятков и сотен запрещенных при Порошенко фильмов и невьездных артистов, находящихся ныне в черных списках Минкульта и СБУ.

Среди прочих хотелок «реваншистов» – снять до конца года требования по прозрачности структуры собственности вещателей, отложить до 2024 года вступление в силу статьи 23 закона о языке, согласно которой массовые мероприятия в сфере культуры проводятся на украинском языке, а предусмотренное законом увеличение доли украинского языка на телевидении и радио до 90% – отложить аж до 2026 года.

И все это – под предлогом противодействия и борьбы с коронавирусом, как вы понимаете. Изящная отмазка, ничего не скажешь. Как уже успели отметить в ряде СМИ, анализировавших эти предложения, это фактически отмена тотальной украинизации на телевидении, радио и в кинопрокате. Причем, под соусом не идеологическим, а исходя из чисто прагматических соображений антикризисной экономии на лишних расходах типа дубляжа на мову и производство локального контента на той же мове при наличии более конкурентных импортных аналогов.

И все бы хорошо, да только смущает анонимность самих инициатив. О том, кто их автор, молчит как партизан не только Вятрович, озвучивший крамолу на фейсбуке, но и парламентские «слуги» из числа заведующих культурой и СМИ. В общем, никто не признается, откуда конкретно растут ноги этих «рабочих инициатив».

Хромает на обе ноги и конспирологическая версия, согласно которой несвоевременный вброс в публичную плоскость данной кулуарной инициативы призван играть роль ширмы и громоотвода, позволив протащить уже заготовленное в недрах аппарата более компромиссное решение, которое и аппетиты медийщиков частично удовлетворит и националистам поможет сохранить лицо, дав возможность представить для своего избирателя случившееся, как меньшее зло по сравнению с тем, которое могло бы быть, если бы не мобилизация «патриотов».

Дело в том, что, несмотря на частичную расчистку кадровых авгиевых конюшен в отечественной культуре, сама она как отрасль, и ее законодательное регулирование в целом- все еще находятся в надежных и вполне свидомых руках, которые не допустят таких радикальных новаций и костьми лягут на дороге не то что вышеозвученных, а гораздо более умеренных и половинчатых инициатив.

Да и вообще, у «слуг» нет ни политической воли, ни достаточной мотивации для такого рода шагов. Теоретически, часть окружения нашего распрекрасного Зе могла бы за такую идею ухватиться разве что в ситуации, когда они будут действительно рейтингово тонуть. Но пока до этого очень далеко. И потом: в случае рейтингового похода на дно Зеленский и подавно не сможет собрать голоса для таких радикальных шагов. Ведь в таком случае его депутаты уже не будут связывать с ним свое политическое будущее, и гробить его голосованиями за законы, отсекающие им путь к сердцам правых избирателей, желаюших не найдется.

В гуманитарном плане мало что поменяется даже с гипотетическим приходом во власть ОПЗЖ. Причем, в любом качестве- хоть долевого пайщика, хоть монопольного владельца контрольного пакета. Разве что при Медведчуке и Ко бандеровщину будут пропагандировать тихо и вполголоса, а не шумно и помпезно, как сейчас. Просто потому, что устоявшуюся с начала независимости украинскую политическую традицию, согласно которой восточная олигархия отдавала гуманитарную сферу на аутсорс националистам, не смог прервать даже майдан.

Так что не обольщайтесь: если мы паче чаяния доживем до гипотетической коалиции Зеленского с экс-регионалами, эти последние будут драться не за должности министров культуры или образования, а выбивать для себя посты министров энергетики и инфраструктуры, ну или на худой конец, регионального развития. И если кто-то из этих господ будет сейчас «заправлять арапа», пробуя вновь развести лохов на язык, просто советуйте делать это на полтона ниже – все равно никто в здравом уме в это не поверит.

Так что – Вятрович зря устроил истерику. Любимый город может спать спокойно – украинизации вряд ли что-то грозит. Во всяком случае, не при этих президенте, правительстве и составе Рады.