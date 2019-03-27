Вятрович наехал на Чехию и Израиль

27.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявления президента Чехии Милоша Земана и израильских политиков о преступлениях бандеровцев, убивавших чехов и евреев не соответствуют действительности и являются «российской пропагандой».

Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Господин Земан давно является последовательным спикером Российской Федерации в Центральной Европе. Его заявления, которые касаются Украины, являются абсолютно пророссийскими и играют в резонанс с тезисами Кремля. Слава Богу, он не является единственным чешским политиком, который определяет чешско-украинские отношения.

Недавно в Киеве находился министр иностранных дел Чехии, который абсолютно по другому оценил те шаги, которые делаются в Украине, и с понимаем отнесся к тому, что происходит в Украине. Более того, он выступил с инициативой по созданию чешско-украинского форму историков, где мы обсуждали бы какие-то интересны и, возможно, дискуссионные моменты истории.

Очень удивляет, когда звучат такого рода заявления со стороны Израиля. К сожалению, часто какие-то израильские политики выступают репродукторами российской пропаганды в этих вопросах и повторяют тезисы российской пропаганды про антисемитизм и ксенофобию, которая якобы была особо присуща для украинского освободительного движения Украины», – сказал он.