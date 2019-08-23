Вятрович напомнил, что Мазепа – иуда, Петлюра – погромщик, а Бандера – нацист

23.08.2019, Киев, Игорь Петров

На главной улице Киева – Крещатике ко Дню независимости открылась выставка «Фактор свободы», посвященная Ивану Мазепе, Симону Петлюре и Степану Бандере.

Выставка, которую организовали Украинский институт национальной памяти и Центр исследований освободительного движения, состоит из двух десятков стендов, на которых рассказывается об этих трех исторических деятелях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы решили, что «фишкой» выставки могут быть страницы деятелей в соцсетях.

«Выставка посвящена Мазепе, Петлюре и Бандере, которые вроде бы известны у нас. Почти каждый в Украине может сказать, что он знает о них. Но, на самом деле, уровень осведомленности недостаточен.

Мы решили привлечь внимание к этим вроде бы известным людям новыми способами подачи информации в виде страниц соцсетей, в виде страниц передвижения на картах и таким образом привлечь внимание в первую очередь молодежи. И дать ту информацию, которая остается малоизвестной – об уровне осведомленности, о знании языков, о том, насколько они знали мир и насколько много они путешествовали», – сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на открытии выставки.

Это, по его словам, поможет формированию представления о деятелях как об обычных людях, которые жили в прошлом в чрезвычайных условиях и были способны на чрезвычайные решения.

«Мазеповцы, петлюровцы, бандеровцы – так называли украинцев те, кто пытались лишить нас свободы. С другой стороны, теперь украинцы с гордостью носят это имя», – отметил Вятрович.

В центре выставки расположен стенд с изображением башни Донецкого аэропорта, который, как отметил Вятрович, является символом несгибаемости и независимости украинцев.

«Я надеюсь, что это изображение постепенно становится таким и для всего мира. Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь, после нашей победы в этой войне, где-то на границе с Россией был установлен памятник – именно в таком виде, в натуральную величину. Он бы четко дал понять нашим восточным соседям очень простой посыл – «не лезь. Тут – территория свободы, тут вам не место», – сказал он.

Один из стендов выставки носит название «Клеймо. Так работает пропаганда» и представляет медийные материалы, направленные против Мазепы, Петлюры и Бандеры. Тут есть фото медали, выпущенной Петром І после победы в Полтавской битве, на которой Мазепа изображен в виде Иуды, который повесился после получения мзды за предательство, советские карикатуры на Петлюру и Бандеру, фото памятника на могиле Бандеры с надписью «украинский наци», которую сделал британский блогер, фото памятника жертвам ОУН-УПА в Луганске, фото суда над убийцей Петлюры, в ходе которого заявлялось о том, что Петлюра – антисемит и погромщик, и другие подобные материалы, о существовании которых жители Киева могут быть действительно плохо осведомлены.