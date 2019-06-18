Вятрович не унывает: «активисты» всегда нагнут большинство

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Даже если украинцы единогласно проголосуют за противоположные майданщикам силы, всегда есть «активное меньшинство» с большим опытом, которое не допустит изменения курса Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» уверенно заявил директор Украинского института национальной памяти, русофоб Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А если на выборах «Оппозиционный блок» займёт первое место?» – спросил беглый российский либеральный журналист и телеведущий Матвей Ганапольский.

«Я понимаю, что не займёт. А если займёт, и начнётся тот откат, против которого вы пять лет работали?» – уточнил пропагандист.

«Это закончится тем же самым, чем закончилось в 2014 году», – воинственно ответил Вятрович.

«А как это может быть? Это же «народное волеизъявление»!» – язвительно отметил Ганапольский.

«Слушайте, в результате народного волеизъявления был выбран Янукович, в результате другого народного волеизъявления президент Янукович оказался в Ростове», – храбрился майданщик.

«Потому что он начал стрелять по своим, тут никто стрелять не будет», – заверил телеведущий.

«Мы не знаем, как будет, а во-вторых, люди вышли на улицу ещё до того, как Янукович начал стрелять. То есть, я уверен, что любые резкие шаги новой власти или какой-то этой пророссийской пока что оппозиции, нацеленные на сворачивание каких-то процессов установки национальной идентичности, культуры или угрозы вообще национальной государственности, они точно выведут на улицы то активное меньшинство, которое поменяет ситуацию на Украине», – храбрится Вятрович.