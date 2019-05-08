Вятрович одобряет: Запрещенный «Бессмертный полк» в Витебске постоит на митинге

08.05.2019, Москва, Елена Острякова

Общественная организация «Русский дом», которой власти белорусского Витебска отказали в заявке на проведение акции «Бессмертный полк», призвала своих сторонников принять участие в общегородском митинге «Беларусь помнит».

Об этом говорится в официальном заявлении «Русского дома», опубликованном на сайте «Вместе с Россией».

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«Мы выражаем сожаление, что «Бессмертный полк» в этом году не удаётся провести в том формате, в котором он проходит во всём мире и надеемся, что в следующем году этот вопрос будет решён на государственном уровне. Вместе с тем мы приглашаем всех наших сторонников, жителей и гостей Витебска, а также всех белорусов в местах проживания принять активное участие в многотысячной акции «Беларусь помнит» и выйти на митинги с портретами своих родных, защищавших нашу Родину в годы войны с надписью «Бессмертный полк», с георгиевскими или красно-зелёными лентами, с детьми, одетыми в форму солдат. Мы против любого противостояния в День Победы!», – говорится в заявлении.

Витебская общественница Эльвира Мирсалимова полагает, что формат митинга не подходит для «Бессмертного полка».

«Митинг – люди стоят и являются зрителями, шествие – люди идут, участвуют, чувствуют себя причастными. Бессмертный полк – это всё-такие шествие. Но раз так сложилось, будем участвовать в митинге», – написала Мирсалимова у себя в «Фейсбуке».

Политолог Александр Шпаковский повторяет тезис президента Белоруссии о том, что в стране есть своя патриотическая акция и негоже копировать российские аналоги.

«Никто ничего не запрещал. У нас День Победы – 9 мая – пожалуй, один из главных государственных праздников. В этот день проводится общереспубликанская акция «Беларусь помнит». Всем «Бессмертным полкам» предложили в своем формате вливаться в эту акцию. К счастью, в основном организаторы «Полка» в разных городах Беларуси – адекватные люди и не стали нагнетать истерию. Хотя есть личности, которые пытались сделать себе политический пиар на памяти о войне», – написал Шпаковский в «Фейсбуке».

Отказу от проведения «Бессмертного полка» радуются представители прозападной белорусской оппозиции.

«Акция «Бессмертный полк» является нежелательной для белорусского правительства и белорусской нации с точки зрения белорусского восприятия истории. Она превратилась в официоз и способ пропаганды. Она должна показать политическое влияние России и признание ее роли в победе над фашизмом. Это маркер присутствия российских интересов и российских людей на других территориях», – заявил на своем youtube-канале политолог Игорь Тышкевич.

Он также отметил, что хотя в этом году власти Минска вроде бы и согласовали проведение «Бессмертного полка», но фактически участники акции смогут пройти в колоне всего 231 метр. Тышкевич радостно напоминает, что общественное объединение «Бессмертный полк» получило отказ в регистрации как на республиканском уровне, так и на местном уровне.

Белорусский опыт как пример для Украины трактует известный русофоб руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

«В Украине война, но «Бессмертный полк» запрещают лишь в Беларуси и Казахстане», – написал Врятович у себя в «Фейсбуке».