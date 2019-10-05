05.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Галиция, Польша, Украина
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Вятрович опасается, что Зеленский сбавит бандеровский напор в угоду Польше

Заявления представителей Польши о шансах уменьшить конфронтацию с Украиной после смены президента на Владимира Зеленского связаны с тем, что Киев готов пойти на уступки перед Варшавой в деле героизации боевиков ОУН-УПА, которая активно велась в предыдущие пять лет.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причинами радости поляков является то, что можно вернуться в 2014 год, когда Украина не обращала должного внимания политике национальной памяти, готова была пересмотреть свою историю в связи с предпочтениями соседей…

Для Западных соседей стало неожиданным, что Украина стала отстаивать свои взгляды на свою историю. Речь идет не о том, что наши отношения испортились с Польшей. Нет. Просто они пытаются нам объяснить свои взгляды на нашу историю. Это и не нравится полякам», – рассказал Вятрович.

Позже добавил, что в польском законодательстве предусмотрено наказание за любые проявления украинского национализма.

«У них в законодательстве прописано о преступлениях украинских националистов. У них в законодательстве вводятся такие термины: преступления украинского национализма, который приравнивается к нацизму и коммунизму. Они предусматривают наказание за отрицание злодеяний украинского национализма…

Со стороны Института национальной памяти и Украины не было ни разу попыток навязать полякам наше видение их истории, а со стороны Польши – постоянно», – пожаловался Вятрович.

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